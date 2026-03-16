Se pide a los fans que "no envíen amenazas" a Ocon tras su disculpa con Colapinto
Ocon recibió una sanción de 10 segundos, mientras que la agencia de Colapinto pidió a sus fans abstenerse de lanzar amenazas de muerte en redes sociales.
La lucha por la última posición del top 10 en el Gran Premio de China se torció cuando Esteban Ocon intentó una maniobra muy arriesgada por el interior de Franco Colapinto en la curva 2 de la vuelta 32. Al llevar Colapinto la trazada ideal al entrar en la curva, rozó el alerón delantero del Haas de Ocon y ambos acabaron haciendo un trompo.
Colapinto se recuperó y más tarde adelantó al Racing Bulls de Arvid Lindblad para situarse 11º; luego se benefició del abandono de Max Verstappen para terminar 10º y sumar un punto.
Debido al accidente, Ocon recibió una penalización de 10 segundos y terminó clasificado en 14ª posición después de realizar una segunda parada en boxes para cumplirla.
"Me merezco la penalización", dijo Ocon en la zona de prensa tras la carrera, tras haberse acercado ya a Colapinto para disculparse antes de las entrevistas con los medios.
"Estuve luchando con Franco toda la carrera, así que es claramente culpa mía ese último incidente. Fui un poco demasiado optimista y la distancia no era realmente la adecuada. Había un punto que ganar, y para mí y para él debería haber habido muchos más hoy".
"Me alegro de que haya sumado un punto, porque ha hecho una buena carrera", añadió el francés.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
Colapinto y Ocon empezaron la carrera desde la 12ª y 13ª posición de la parrilla y salieron con neumáticos duros, lo que les obligó a alargar sus primeras tandas para que la estrategia funcionara. Ambos pilotos hicieron grandes salidas, ayudados por la ausencia de los dos McLaren en la tercera fila de la parrilla.
Colapinto rodó sexto en las primeras vueltas. La salida del coche de seguridad tras la avería del Aston Martin de Lance Stroll en la curva 2 de la novena vuelta dio a Colapinto y a Ocon la ventaja inmediata de ganar posiciones en pista, pero, a su vez, dio a sus rivales la oportunidad de hacer una parada en boxes "barata" en términos de tiempo perdido.
Más tarde, ambos pilotos tuvieron que realizar sus paradas en boxes con bandera verde. Ocon paró dos vueltas antes que Colapinto y se encontró con el Alpine saliendo del pitlane por delante de él al pasar la línea de salida.
"O lo adelantaba o hoy ya no había nada que hacer", dijo Ocon. "Me arriesgué al máximo, pero no debería haber acabado así".
"No vi la repetición, pero me golpeó en la parte trasera derecha y me rompió el coche", dijo Colapinto. "Es lo que hay, se disculpó y todo está bien, pero, por supuesto, es muy molesto haber perdido unos cuantos puntos por eso".
La agencia de Colapinto, Bullet Sports Management, dirigida por el expiloto Jamie Campbell-Walter, emitió un comunicado en un intento preventivo por frenar los insultos en las redes sociales.
"Anuncio de servicio público: por favor, no envíen mensajes de odio ni amenazas de muerte a Esteban, a su familia o al equipo Haas", decía. "No cambiará lo ocurrido y solo da una mala imagen de los fans de Franco. Gracias por mantener un apoyo positivo y respetuoso", concluyó.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
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