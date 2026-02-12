Ir al contenido principal

Fórmula 1

El productor de la película de la F1 confirma que habrá una secuela

El éxito del largometraje F1 deja con ganas de más al productor Jerry Bruckheimer. Durante un almuerzo para nominados al Oscar en Los Ángeles, reveló que una secuela está en camino.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Editado:
Brad Pitt, haciendo de Sonny Hayes, piloto del Apex APXGP F1 team

La película de la Fórmula 1 se estrenó en el verano de 2025 y resultó ser un auténtico éxito de taquilla, con una recaudación mundial de más de 520 millones de euros. La producción, dirigida por Joseph Kosinski y con Lewis Hamilton como coproductor, también fue nominada a una amplia serie de premios. Así, el 15 de marzo opta a cuatro premios de la Academia, más conocidos como los Oscar.

Si habría una secuela de la película aún no estaba claro. Apple reconoció en septiembre que se estaban manteniendo conversaciones al respecto y, más adelante en el año, el CEO de la F1, Stefano Domenicali, no descartó una continuación, aunque no hubo confirmación oficial. Sin embargo, ahora parece que la decisión está tomada, según declaró el productor Jerry Bruckheimer a la BBC. "Estamos trabajando en una secuela", fue su respuesta breve pero contundente.

Bruckheimer no quiso dar más detalles sobre la continuación de F1. Por lo tanto, el calendario del nuevo proyecto sigue siendo incierto y tampoco se sabe si el protagonista Brad Pitt y el resto del reparto regresarán en la nueva película. No obstante, Bruckheimer subrayó que Pitt estará involucrado en el proceso de casting para la secuela.

Producent Jerry Bruckheimer werkt ook aan een nieuwe Days of Thunder-film.

Foto de: Getty Images

Las nominaciones de F1 a diversos premios cinematográficos, incluida la candidatura al Oscar a mejor película, fueron para Bruckheimer la prueba de que el público disfrutó del filme. "Fue un largo camino para hacer la película, ya que tuvimos que afrontar algunas huelgas, pero finalmente la película ha entretenido al público de todo el mundo", afirmó.

La secuela de F1 no es la única película de carreras en la que Bruckheimer trabajará en los próximos años. Uno de los otros proyectos en los que está implicado el productor estadounidense de 82 años es una nueva película de Days of Thunder. En el filme original, estrenado en 1990, la NASCAR era el eje central y el papel protagonista fue interpretado por Tom Cruise, con quien Bruckheimer también colaboró en la saga Top Gun.

Artículo Anterior Los pilotos de Audi reconocen dificultades con su motor, pero ven potencial
Siguiente artículo Test de F1 en Bahrein: Ferrari y McLaren lideran; Alonso roza las 100 vueltas

