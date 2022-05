Ocon critica su penalización por el toque con Hamilton en Mónaco

Cargar el reproductor de audio

El incidente entre Ocon y Hamilton tuvo lugar poco después de la primera parada del británico, cuando fue uno de los primeros pilotos en montar los neumáticos intermedios. En la salida del pitlane, el piloto de Mercedes se topó con un Alpine que todavía llevaba neumáticos de lluvia extrema y que intentaba sobrevivir con esas gomas hasta tener oportunidad de cambiar a slicks.

El siete veces campeón del mundo se acercó a su rival en la aproximación a Sainte-Dévote, y cuando vio que el francés, todavía parcialmente por delante, iba a girar sin aflojar, intentó seguir por el interior, pero su rival no le había dejado nada de espacio.

El toque fue entonces inevitable entre el neumático trasero derecho del A522 y el delantero izquierdo del W13, sin que el incidente provocara más que algo de tiempo perdido para ambos. Después de una investigación, cuyo resultado se conoció poco después de la reanudación de la carrera tras la segunda bandera roja, los comisarios decidieron imponer una sanción de cinco segundos al galo, al que consideraron el principal responsable de la colisión.

Esa decisión tuvo graves consecuencias para Esteban Ocon, ya que pasó de ser noveno en pista a ser duodécimo en la clasificación al final del gran premio, una decisión que no entendió antes ni después de acudir ante comisarios.

"Fui a ver las imágenes de nuevo, también fuimos a ver a los comisarios para que nos dieran una explicación, porque es ilógico, no tiene sentido", dijo el piloto de Alpine al Canal+ francés.

"Nos dijeron que había una nueva norma: que cuando había un coche por el interior, si se tocaban, era el agredido quien se llevaba la penalización. Dijeron que ahí había cambiado, pero que ellos tampoco estaban contentos con las reglas. Así que realmente no lo entiendo. Pero bueno, arruina completamente el fin de semana y para eso podríamos habernos quedado mejor en casa".

Más concretamente, los comisarios justificaron su sanción de la siguiente manera en el documento disponible en la web de la FIA: "Los comisarios revisaron las imágenes de vídeo y observaron que en la aproximación a la curva 1 había una parte significativa del coche 44 junto al coche 31 y, como consecuencia de la aplicación de las Normas de Conducción 2022, el coche 44 tenía derecho a espacio en la curva 1".

Lewis Hamilton, Mercedes W13, lucha con Esteban Ocon, Alpine A522 1 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 2 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W13 3 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, hace contacto con Esteban Ocon, Alpine A522 4 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, hace contacto con Esteban Ocon, Alpine A522 5 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, lucha con Esteban Ocon, Alpine A522 6 / 8 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 7 / 8 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 8 / 8 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Cabe destacar que después de la carrera, salieron a la luz imágenes (no emitidas por la retransmisión internacional) de otro incidente entre los dos pilotos que mostraban una acción en la vuelta siguiente a ese contacto inicial. En ella antes, en el final de la recta principal, se producía otra colisión entre Ocon y Hamilton. El siete veces campeón del mundo intentaba meterse por dentro entre el muro y el Alpine se quedaba en medio. Fue en ese momento cuando sufrió los daños que posteriormente se vieron en el endplate izquierdo del alerón delantero. Al parecer, ese segundo incidente no fue investigado por los comisarios.

Fue un final de carrera extraño para el equipo Alpine, ya que Fernando Alonso perdió tanto tiempo respecto a los pilotos que iban delante tras el último reinicio, que algunos se preguntaron si se trataba de una estrategia para frenar a Hamilton y dejarle a merced de Ocon.

Sin embargo, cuando le preguntaron, el francés explicó que ese no era "realmente" el caso y dijo que el español había aumentado el ritmo en cuanto se conoció la sanción de cinco segundos.

"No, no, no había realmente una estrategia. Intentamos gestionar los neumáticos lo mejor posible para no degradar al final y, una vez que me impusieron los cinco segundos, Fernando apretó mucho para intentar que Hamilton fuera un poco más rápido, porque era bastante lento. Los demás también pudieron acelerar, así que aquí estamos fuera de los puntos, no pudimos crear el colchón que necesitábamos. Es un resultado difícil de digerir", finalizó Ocon.