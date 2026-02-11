Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein
Mira las cifras y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores de la F1 2026 tras la primera jornada de test de pretemporada Bahrein.
Tras la primera jornada de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahrein, estos son los números más destacados de este miércoles en el Circuito Internacional de Sakhir.
Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías
|Escudería
|Piloto(s)
|Vueltas totales
|Kilómetros
|Williams
|Sainz
Albon
|145
|785
|Red Bull
|Verstappen
|136
|736
|Ferrari
|Hamilton
Leclerc
|132
|714
|Audi
|Bortoleto
Hulkenberg
|122
|660
|Haas
|Ocon
|115
|622
|McLaren
|Piastri
Norris
|112
|606
|Cadillac
|Bottas
Pérez
|107
|579
|Mercedes
|Russell
Antonelli
|86
|465
|Alpine
|Colapinto
Gasly
|77
|416
|Racing Bulls
|Lindblad
|75
|406
|Aston Martin
|Stroll
|36
|195
En cuanto a los equipos, llama la atención que Williams, en su primer día de pretemporada, ya que se perdió los test privados de Barcelona, ha sido el equipo que más ha rodado con 145 vueltas.
Red Bull (136), Ferrari (132), Audi (122), Haas (115), McLaren (112) y Cadillac (107) también superaron los dígitos en este primer día de pruebas oficiales.
Sólo Mercedes, Alpine, Racing Bulls y Aston Martin no lo hicieron, aunque el caso más preocupante es el del equipo de Silverstone, con sólo 36 giros en ocho horas de test.
El Williams con motor Mercedes fue el coche que más kilómetros recorrió este miércoles en Sakhir.
Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images
Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor
|Motor
|Equipo(s)
|VUELTAS TOTALES
|Kilómetros
|KM DE mediA
por eQUIPO
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|420
|2273
|569
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|354
|1916
|639
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|211
|1142
|571
|Audi
|Audi
|122
|660
|660
|Honda
|Aston Martin
|36
|195
|195
En cuanto a los motores, el rey parece ser Mercedes, al menos en cuanto al kilometraje se refiere, gracias a sus 420 vueltas. Además, el hecho de tener cuatro equipos propulsados, también le ayuda en todos los aspectos. Ferrari (con tres equipos) le sigue de cerca con 354 giros.
En este sentido, Honda, que solo suministra sus unidades de potencia a Aston Martin, pierde claramente respecto al resto de motoristas con 36 vueltas en total.
Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|Tiempo
|Diferencia
|Neumáticos
|1
|Norris
|McLaren
|1:34.669
|C2
|2
|Verstappen
|Red Bull
|1:34.798
|+0.129s
|C3
|3
|Leclerc
|Ferrari
|1:35.190
|+0.521s
|C3
|4
|Ocon
|Haas
|1:35.578
|+0.909s
|C3
|5
|Piastri
|McLaren
|1:35.602
|+0.933s
|C3
|6
|Russell
|Mercedes
|1:36.108
|+1.439s
|C3
|7
|Hamilton
|Ferrari
|1:36.433
|+1.764s
|C3
|8
|Gasly
|Alpine
|1:36.765
|+2.096s
|C3
|9
|Hülkenberg
|Audi
|1:36.861
|+2.192s
|C3
|10
|Albon
|Williams
|1:37.437
|+2.768s
|C3
|11
|Antonelli
|Mercedes
|1:37.629
|+2.960ss
|C1
|12
|Lindblad
|Racing Bulls
|1:37.945
|+3.276s
|C3
|13
|Sainz
|Williams
|1:38.221
|+3.552s
|C3
|14
|Pérez
|Cadillac
|1:38.828
|+4.159s
|C2
|15
|Bortoleto
|Audi
|1:38.871
|+4.202s
|C3
|16
|Bottas
|Cadillac
|1:39.150
|+4.481s
|C1
|17
|Stroll
|Aston Martin
|1:39.883
|+5.214
|C2
|18
|Colapinto
|Alpine
|1:40.330
|+5.661
|C2
Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas
|Coche
|Piloto
|Hora
|Motivo
|Alpine
|Colapinto
|09:37
|Parada en pista
|Audi
|Hulkenberg
|14:32
|Parada en pista
Los Fórmula 1 de 2026 siguen sorprendiendo a todos los expertos por su gran fiabilidad, ya que pese a un cambio en el reglamento de unidades de potencia que ha dado más importancia a la parte eléctrica, los monoplazas hasta ahora están demostrando ser muy fiables.
Las únicas dos banderas rojas de la jornada, provocados por el Alpine de Colapinto y el Audi de Hulkenberg, fueron por dos problemas que obligaron a ambos pilotos a detener el coche en pista, pero seguimos sin ver en esta pretemporada las típicas barbacoas en los motores y otra serie de problemas de larga duración.
