Estadísticas
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein

Mira las cifras y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores de la F1 2026 tras la primera jornada de test de pretemporada Bahrein.

Fabien Gaillard
Editado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Franco Colapinto, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Pierre Gasly, Alpine, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Franco Colapinto, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Pierre Gasly, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Charles Leclerc, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Charles Leclerc, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Alexander Albon, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Tras la primera jornada de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahrein, estos son los números más destacados de este miércoles en el Circuito Internacional de Sakhir.

La crónica del día:

Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías

Escudería Piloto(s) Vueltas totales  Kilómetros 
Williams  Sainz
Albon 		 145 785
Red Bull Verstappen 136 736
Ferrari Hamilton
Leclerc		 132 714
Audi Bortoleto
Hulkenberg		 122 660
Haas Ocon 115 622
McLaren Piastri
Norris		 112 606
Cadillac Bottas
Pérez		 107 579
Mercedes Russell
Antonelli		 86 465
Alpine Colapinto
Gasly		 77 416
Racing Bulls Lindblad 75 406
Aston Martin Stroll 36 195

En cuanto a los equipos, llama la atención que Williams, en su primer día de pretemporada, ya que se perdió los test privados de Barcelona, ha sido el equipo que más ha rodado con 145 vueltas.

Red Bull (136), Ferrari (132), Audi (122), Haas (115), McLaren (112) y Cadillac (107) también superaron los dígitos en este primer día de pruebas oficiales.

Sólo Mercedes, Alpine, Racing Bulls y Aston Martin no lo hicieron, aunque el caso más preocupante es el del equipo de Silverstone, con sólo 36 giros en ocho horas de test.

Relacionado:
La Williams à moteur Mercedes est la voiture qui a le plus roulé ce mercredi à Sakhir.

El Williams con motor Mercedes fue el coche que más kilómetros recorrió este miércoles en Sakhir.

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

Motor Equipo(s) VUELTAS TOTALES Kilómetros  KM DE mediA
por eQUIPO
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 420 2273 569
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 354 1916 639
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 211 1142 571
Audi Audi 122 660 660
Honda Aston Martin 36 195 195

En cuanto a los motores, el rey parece ser Mercedes, al menos en cuanto al kilometraje se refiere, gracias a sus 420 vueltas. Además, el hecho de tener cuatro equipos propulsados, también le ayuda en todos los aspectos. Ferrari (con tres equipos) le sigue de cerca con 354 giros.

En este sentido, Honda, que solo suministra sus unidades de potencia a Aston Martin, pierde claramente respecto al resto de motoristas con 36 vueltas en total.

Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P PILOTO EQUIPO Tiempo Diferencia Neumáticos
1 Norris McLaren 1:34.669   C2
2 Verstappen Red Bull 1:34.798 +0.129s C3
3 Leclerc Ferrari 1:35.190 +0.521s C3
4 Ocon Haas 1:35.578 +0.909s C3
5 Piastri McLaren 1:35.602 +0.933s C3
6 Russell Mercedes 1:36.108 +1.439s C3
7 Hamilton Ferrari 1:36.433 +1.764s C3
8 Gasly Alpine 1:36.765 +2.096s C3
9 Hülkenberg Audi 1:36.861 +2.192s C3
10 Albon Williams 1:37.437 +2.768s C3
11 Antonelli Mercedes 1:37.629 +2.960ss C1
12 Lindblad Racing Bulls 1:37.945 +3.276s C3
13 Sainz Williams 1:38.221 +3.552s C3
14 Pérez Cadillac 1:38.828 +4.159s C2
15 Bortoleto Audi 1:38.871 +4.202s C3
16 Bottas Cadillac 1:39.150 +4.481s C1
17 Stroll Aston Martin 1:39.883 +5.214 C2
18 Colapinto Alpine 1:40.330 +5.661 C2

Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

Coche Piloto Hora Motivo
Alpine Colapinto 09:37 Parada en pista
Audi Hulkenberg 14:32 Parada en pista

Los Fórmula 1 de 2026 siguen sorprendiendo a todos los expertos por su gran fiabilidad, ya que pese a un cambio en el reglamento de unidades de potencia que ha dado más importancia a la parte eléctrica, los monoplazas hasta ahora están demostrando ser muy fiables.

Las únicas dos banderas rojas de la jornada, provocados por el Alpine de Colapinto y el Audi de Hulkenberg, fueron por dos problemas que obligaron a ambos pilotos a detener el coche en pista, pero seguimos sin ver en esta pretemporada las típicas barbacoas en los motores y otra serie de problemas de larga duración.

Apunta para mañana:

Comparte o guarda este artículo

Mejores comentarios

Más de
Últimas noticias

