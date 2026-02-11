Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein

Tras la primera jornada de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahrein, estos son los números más destacados de este miércoles en el Circuito Internacional de Sakhir.

Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías

Escudería Piloto(s) Vueltas totales Kilómetros Williams Sainz

Albon 145 785 Red Bull Verstappen 136 736 Ferrari Hamilton

Leclerc 132 714 Audi Bortoleto

Hulkenberg 122 660 Haas Ocon 115 622 McLaren Piastri

Norris 112 606 Cadillac Bottas

Pérez 107 579 Mercedes Russell

Antonelli 86 465 Alpine Colapinto

Gasly 77 416 Racing Bulls Lindblad 75 406 Aston Martin Stroll 36 195

En cuanto a los equipos, llama la atención que Williams, en su primer día de pretemporada, ya que se perdió los test privados de Barcelona, ha sido el equipo que más ha rodado con 145 vueltas.

Red Bull (136), Ferrari (132), Audi (122), Haas (115), McLaren (112) y Cadillac (107) también superaron los dígitos en este primer día de pruebas oficiales.

Sólo Mercedes, Alpine, Racing Bulls y Aston Martin no lo hicieron, aunque el caso más preocupante es el del equipo de Silverstone, con sólo 36 giros en ocho horas de test.

El Williams con motor Mercedes fue el coche que más kilómetros recorrió este miércoles en Sakhir. Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

Motor Equipo(s) VUELTAS TOTALES Kilómetros KM DE mediA

por eQUIPO Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 420 2273 569 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 354 1916 639 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 211 1142 571 Audi Audi 122 660 660 Honda Aston Martin 36 195 195

En cuanto a los motores, el rey parece ser Mercedes, al menos en cuanto al kilometraje se refiere, gracias a sus 420 vueltas. Además, el hecho de tener cuatro equipos propulsados, también le ayuda en todos los aspectos. Ferrari (con tres equipos) le sigue de cerca con 354 giros.

En este sentido, Honda, que solo suministra sus unidades de potencia a Aston Martin, pierde claramente respecto al resto de motoristas con 36 vueltas en total.

Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P PILOTO EQUIPO Tiempo Diferencia Neumáticos 1 Norris McLaren 1:34.669 C2 2 Verstappen Red Bull 1:34.798 +0.129s C3 3 Leclerc Ferrari 1:35.190 +0.521s C3 4 Ocon Haas 1:35.578 +0.909s C3 5 Piastri McLaren 1:35.602 +0.933s C3 6 Russell Mercedes 1:36.108 +1.439s C3 7 Hamilton Ferrari 1:36.433 +1.764s C3 8 Gasly Alpine 1:36.765 +2.096s C3 9 Hülkenberg Audi 1:36.861 +2.192s C3 10 Albon Williams 1:37.437 +2.768s C3 11 Antonelli Mercedes 1:37.629 +2.960ss C1 12 Lindblad Racing Bulls 1:37.945 +3.276s C3 13 Sainz Williams 1:38.221 +3.552s C3 14 Pérez Cadillac 1:38.828 +4.159s C2 15 Bortoleto Audi 1:38.871 +4.202s C3 16 Bottas Cadillac 1:39.150 +4.481s C1 17 Stroll Aston Martin 1:39.883 +5.214 C2 18 Colapinto Alpine 1:40.330 +5.661 C2

Día 1 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

Coche Piloto Hora Motivo Alpine Colapinto 09:37 Parada en pista Audi Hulkenberg 14:32 Parada en pista

Los Fórmula 1 de 2026 siguen sorprendiendo a todos los expertos por su gran fiabilidad, ya que pese a un cambio en el reglamento de unidades de potencia que ha dado más importancia a la parte eléctrica, los monoplazas hasta ahora están demostrando ser muy fiables.

Las únicas dos banderas rojas de la jornada, provocados por el Alpine de Colapinto y el Audi de Hulkenberg, fueron por dos problemas que obligaron a ambos pilotos a detener el coche en pista, pero seguimos sin ver en esta pretemporada las típicas barbacoas en los motores y otra serie de problemas de larga duración.

