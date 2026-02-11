Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas

El motor de Mercedes está en el centro de atención al inicio de los test de Fórmula 1 en Bahrein. Aunque Toto Wolff subrayó que Red Bull es la referencia en su opinión, eso no cambia el hecho de que los rivales están trabajando en planes para modificar los controles de la relación de compresión antes del comienzo de la temporada.

Los rivales están presionando a la FIA para que cambie los procedimientos, ya que Mercedes cumple con la relación 16:1 durante las pruebas estáticas a temperatura ambiente, pero puede alcanzar una relación más alta cuando el motor está funcionando en pista. Al igual que el jefe de equipo de Williams, James Vowles, Wolff insiste en que todos los motores Mercedes son totalmente legales, aunque ya no descarta categóricamente la posibilidad de una intervención.

"Estoy un poco más confundido en las últimas semanas sobre cómo hemos llegado al punto en que de repente esto se ha convertido en un tema, porque hasta el viernes pasado tenía la impresión de que las cosas no iban a cambiar", dijo Wolff.

Preguntado si desde el viernes pasado ha tenido la impresión de que una intervención de la FIA podría ser inminente, Wolff respondió a los medios, entre ellos Motorsport.com: "Bueno, leí un artículo en una web italiana que decía que las cosas iban a cambiar, ¡así que pensé que deberíamos saberlo!".

Aunque ese último comentario fue hecho con una sonrisa, el tono de Wolff en Bahrein tenía un trasfondo serio. El mensaje de Wolff fue diferente al que transmitió durante la presentación de Mercedes. En aquella ocasión, el austríaco dijo que otros fabricantes debían "ponerse las pilas", pero esta vez admitió que Mercedes está "jodido" si el resto une fuerzas.

"No son solo los equipos, necesitas los votos del órgano rector y necesitas los votos del titular de los derechos comerciales, y si deciden compartir una opinión y una agenda, entonces estás jodido".

"Creo que el tipo de ‘lobby’ de los otros fabricantes de motores se ha intensificado enormemente en los últimos meses. Me refiero a reuniones secretas, cartas secretas a la FIA, que obviamente a estas alturas no existe nada realmente secreto. Y eso nos ha llevado a esta situación".

Se requiere una supermayoría en el Comité Asesor de Unidades de Potencia para cualquier intervención, lo que significa cuatro de los cinco fabricantes de motores, además de la FIA y la FOM. Ahora la pelota está en el tejado de la FIA y, en ese sentido, Wolff ya no descarta ningún escenario.

"Ya sabes, en este deporte está lleno de sorpresas, así que nunca hay una situación en la que puedas decir que estás seguro de algo. Durante todo el proceso, cuando diseñas un motor, mantienes a la FIA muy cerca de las decisiones que tomas, y eso es lo que hicimos".

"Y hemos tenido todas las garantías de que lo que hicimos estaba de acuerdo con las reglas. Ni siquiera estamos hablando de una ganancia masiva de rendimiento, pero creo que todos nuestros competidores se sintieron un poco agraviados y han estado presionando a la FIA durante mucho tiempo".

¿Puede Mercedes correr en Melbourne si interviene la FIA?

Si la FIA ajusta los procedimientos de medición —ya sea midiendo el motor en caliente o utilizando sensores mientras está en funcionamiento— la pregunta clave es si los cuatro equipos con motor Mercedes podrán participar en el Gran Premio de Australia.

La fecha de homologación de todos los motores de 2026 es el 1 de marzo y, dado el largo plazo necesario para realizar cambios en los motores, apenas hay tiempo para modificaciones, especialmente en aspectos fundamentales.

"Bueno, si se convierte en una regulación, tienes que cumplirla. Y si no puedes cumplirla, entonces la FIA tiene que plantear algún tipo de solución sobre cómo ajustarlo, y eso para nosotros es incierto".

"Por supuesto, desarrollas un motor durante mucho tiempo y tienes plazos de producción, y si te dicen que no puedes operar el motor de la manera en que lo has desarrollado, eso podría ser bastante perjudicial para el rendimiento".

Sin embargo, Wolff rechaza los rumores de que Mercedes emprendería acciones legales en tal caso. "No existe ningún escenario en el que vayamos a demandar a nadie. En Fórmula 1, en mi opinión, es más esencial que nunca saber cuáles son las reglas, pero el ingenio en ingeniería siempre se respeta, y por eso siempre respetamos la gobernanza del deporte. Si la gobernanza del deporte decide cambiar las reglas, ya sea en contra de nuestra posición o a favor de nuestra posición, simplemente tenemos que aceptarlo".

Juegos políticos por "unos pocos caballos"

Para cerrar, Wolff deja claro que, en su opinión, la relación de compresión no es un gran factor diferencial en el rendimiento y que las historias sobre 10 a 13 caballos y varias décimas por vuelta no se ajustan a la realidad.

"Son solo unos pocos caballos. En Inglaterra dirían un par, que se acerca más a dos o tres. Así que el riesgo es casi insignificante de que marque una gran diferencia a lo largo de un gran premio. Se trata más bien de qué precedente estamos sentando, cuáles son las complicaciones de introducir una nueva norma, cómo la supervisas, de qué manera la ajustas si sientes la necesidad de hacerlo, cómo influirá en el ADUO, el sistema de equilibrio del motor".

"Porque después de seis carreras, todo el que crea que está en ADUO y tenga la posibilidad de ponerse al día podría empezar inmediatamente a mirar la relación de compresión y desarrollar el motor de forma completamente diferente, porque sabe que después de la sexta carrera tiene la posibilidad de cambiar su motor. Así que las consecuencias desconocidas son inmensas e imposibles de cuantificar".