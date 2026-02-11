Alarma en Aston Martin: una "anomalía" en el motor Honda lastra su jornada

El primer día de test de pretemporada en Bahrein no está siendo del todo gratificante para Aston Martin, ya que el equipo de Silverstone con Lance Stroll al volante ha sido el que menos ha rodado a lo largo de toda la jornada, con 33 vueltas por la mañana y sólo tres en la sesión vespertina.

En comparación con las más de 100 vueltas de Red Bull, Ferrari o incluso Williams, esta es una noticia negativa para Aston Martin, ya que parece que algo no termina de funcionar como esperaban en el monoplaza de color verde bautizado como AMR26.

El coche ha llamado mucho la atención por su aspecto agresivo y radical, firma del genio Adrian Newey, pero por el momento la fiabilidad parece su principal punto débil. Desde el circuito, las informaciones también apuntan a su interior, a un motor Honda que, pese a correr aún con ciertas limitaciones, estaría sobrecalentándose más de lo esperado.

De hecho, el propio equipo comunicó a los medios de comunicación durante la tarde que habían detectado "una anomalía en los datos", razón por la cual no han podido rodar tanto como estaba planeado en al jornada de este miércoles.

Esto es lo que ha dicho Aston Martin: "Nuestro plan de pruebas de la unidad de potencia con Lance hoy ha transcurrido según lo previsto por la mañana. Sin embargo, esta tarde hemos detectado una anomalía en los datos. Ahora estamos llevando a cabo comprobaciones preventivas en la unidad de potencia para comprender la causa exacta antes de poder reanudar las pruebas".

El hecho de haber rodado solo un día completo en Barcelona (en lugar de los tres que tenían disponibles) y, al ser el único equipo de la parrilla con motor Honda, podría complicar todavía más la situación de Aston Martin, ya que nadie más está en pista recogiendo información respecto al motor japonés.

El trabajo de la escudería de Silverstone en estos momentos se centra al 100% en encontrar una solución a estos problemas de cara a la jornada del jueves, cuando se espera que Fernando Alonso conduzca el AMR26 diseñado por Adrian Newey.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images