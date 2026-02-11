Alarma en Aston Martin: una "anomalía" en el motor Honda lastra su jornada
Aston Martin rueda menos de lo esperado en el primer día de test de F1 2026 en Bahrein tras detectar una "anomalía" en el motor Honda del AMR26.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
El primer día de test de pretemporada en Bahrein no está siendo del todo gratificante para Aston Martin, ya que el equipo de Silverstone con Lance Stroll al volante ha sido el que menos ha rodado a lo largo de toda la jornada, con 33 vueltas por la mañana y sólo tres en la sesión vespertina.
En comparación con las más de 100 vueltas de Red Bull, Ferrari o incluso Williams, esta es una noticia negativa para Aston Martin, ya que parece que algo no termina de funcionar como esperaban en el monoplaza de color verde bautizado como AMR26.
El coche ha llamado mucho la atención por su aspecto agresivo y radical, firma del genio Adrian Newey, pero por el momento la fiabilidad parece su principal punto débil. Desde el circuito, las informaciones también apuntan a su interior, a un motor Honda que, pese a correr aún con ciertas limitaciones, estaría sobrecalentándose más de lo esperado.
De hecho, el propio equipo comunicó a los medios de comunicación durante la tarde que habían detectado "una anomalía en los datos", razón por la cual no han podido rodar tanto como estaba planeado en al jornada de este miércoles.
Esto es lo que ha dicho Aston Martin: "Nuestro plan de pruebas de la unidad de potencia con Lance hoy ha transcurrido según lo previsto por la mañana. Sin embargo, esta tarde hemos detectado una anomalía en los datos. Ahora estamos llevando a cabo comprobaciones preventivas en la unidad de potencia para comprender la causa exacta antes de poder reanudar las pruebas".
El hecho de haber rodado solo un día completo en Barcelona (en lugar de los tres que tenían disponibles) y, al ser el único equipo de la parrilla con motor Honda, podría complicar todavía más la situación de Aston Martin, ya que nadie más está en pista recogiendo información respecto al motor japonés.
El trabajo de la escudería de Silverstone en estos momentos se centra al 100% en encontrar una solución a estos problemas de cara a la jornada del jueves, cuando se espera que Fernando Alonso conduzca el AMR26 diseñado por Adrian Newey.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Comparte o guarda este artículo
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1
Fernando Alonso: "La F1 2026 será un juego largo"
Alineaciones de los test de F1 en Bahrein: qué piloto rueda cada día
A qué hora es el test de F1 en Bahrein este jueves, con qué pilotos y cómo seguirlo
F1 en DIRECTO: ¡Test de Bahrein 2026! (Con Live Timing)
Test F1 Bahrein: Norris lidera el día 1; Williams empieza bien y problemas para Aston
Últimas noticias
La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno
Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"
Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"
Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios