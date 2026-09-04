Norris descarta a McLaren de la pole en Monza: "No estamos en la lucha en absoluto"

Mirando únicamente la tabla de tiempos, el viernes de McLaren en Monza podía parecer simplemente discreto. Escuchando a Lando Norris, bastante menos. El británico acabó cuarto en la FP2, por delante incluso del Ferrari de Lewis Hamilton, pero sus sensaciones al bajarse del coche fueron mucho más negativas: ahora mismo no considera que el MCL esté siquiera en la pelea por la pole.

"No fue muy decente", respondió Norris cuando le sugirieron que desde fuera había parecido un buen día. "Estamos sufriendo mucho más con el ritmo, para ser sincero".

Monza ya se presentaba como un examen muy diferente para McLaren. Después de imponer su ritmo en Hungría y Zandvoort, dos circuitos donde las fortalezas aerodinámicas del coche tenían un peso enorme, el Templo de la Velocidad pone mucho más énfasis en la eficiencia, las rectas y la unidad de potencia. Y el viernes confirmó, al menos de momento, que Mercedes y Ferrari parecen haber empezado con algo más.

George Russell lideró la FP2, Charles Leclerc terminó a apenas 120 milésimas y Andrea Kimi Antonelli también se situó por delante de Norris. El piloto de McLaren acabó a algo más de tres décimas, una diferencia pequeña sobre el papel, pero suficiente para que él mismo mostrara bastante preocupación.

"En las curvas en las que esperábamos ser buenos, somos malos. Y en las curvas en las que esperábamos ser malos, no estamos tan mal, pero seguimos estando por detrás", explicó.

Es precisamente esa falta de una explicación sencilla la que deja trabajo pendiente para McLaren durante la noche. Norris reconoció que el coche no está "en un gran lugar" y que el equipo tendrá que intentar encontrar respuestas antes de la FP3.

"Veremos qué podemos hacer durante la noche, pero seguro que va a ser más difícil que antes", añadió.

Norris quita a McLaren de la lucha por la pole

La situación tampoco permite relajarse mirando hacia atrás. La zona media volvió a quedar extremadamente comprimida y Norris cree que alguno de esos coches todavía podría dar una sorpresa en clasificación.

"Está muy igualado entre muchos de los pilotos de delante. Los de detrás tampoco están tan lejos y pueden sorprendernos fácilmente", advirtió.

McLaren ha demostrado muchas veces esta temporada su capacidad para dar un paso adelante del viernes al sábado, por lo que sería prematuro descartarlo. Pero Norris no quiso esconderse detrás de ese precedente. Preguntado directamente por qué podía conseguir en clasificación, fue tajante: "Definitivamente no siento que estemos en la lucha por la pole en absoluto. Solo tenemos que centrarnos en conseguir un resultado decente".

Después de dos fines de semana dominando, McLaren ha encontrado por ahora una Monza bastante menos amable. Y esta vez no es la tabla de tiempos la que más preocupa, sino lo poco convencido que salió Norris de ella.