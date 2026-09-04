La FIA aclara la elección de sus jueces tras la acusación de Briatore por el caso Gasly

La FIA ha salido al paso de la polémica generada por las acusaciones de Flavio Briatore en contra de uno de los jueces de la Corte Internacional de Apelación (ICA) que decidió devolver las penalizaciones a Pierre Gasly y arrebatarle el podio del GP de Mónaco, devolviéndose de esta manera a Isack Hadjar.

El asesor ejecutivo de Alpine cargó este viernes contra Filippo Marchino, uno de los cuatro integrantes del tribunal acusándole de no ser "completamente independiente", algo que Andrea Stella, presente en la misma rueda de prensa, calificó como "insultante".

La FIA ha aclarado ahora el procedimiento que existe para la elección de los miembros de su Tribunal Internacional (IT) y de la Corte Internacional de Apelación (ICA), así como la composición de los paneles que intervienen en cada caso.

"Dado que se han planteado preguntas sobre el ICA y el nombramiento de los jueces, a continuación os ofrecemos información útil para conocer el contexto:

El Tribunal Internacional de Apelación (ICA) es la última instancia de apelación en el deporte del motor internacional y opera de forma independiente de la FIA. Se ocupa de las polémicas relativas a los estatutos, normas, reglamentos y actividades de la FIA, garantizando así la equidad y la igualdad de trato.

La idoneidad de los candidatos para formar parte del Tribunal Internacional y del Tribunal Internacional de Apelación es verificada por el Comité de Evaluación de Idoneidad, de acuerdo con los Estatutos de la FIA.

El Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA (JDR) establece que, para cada caso sometido al ICA, se constituirá un tribunal compuesto por al menos tres jueces. Los miembros del tribunal son nombrados por el presidente del ICA.

En lo que respecta a los casos de F1, el artículo 44 del anexo 6 del CGA 2026, así como el artículo 10 de los Estatutos de la FIA (Competencias de la Asamblea General) y el artículo 2 del JDR, establecen lo siguiente:

CGA: "44. (a) en el caso de recursos contra decisiones adoptadas por los comisarios en el marco del Campeonato […], el tribunal de la ICA estará compuesto por al menos un juez elegido por la Asamblea General de la FIA a propuesta de cualquier grupo de no menos de 5 (cinco) equipos […];".

Estatutos: "10.6 Elegir cada dos años, por mayoría simple, de entre los candidatos propuestos por los Miembros de Pleno Derecho, por cualquier grupo de cinco (o más) competidores en un Campeonato del Mundo de la FIA y por cualquier grupo de tres (o más) fabricantes registrados para suministrar unidades de potencia a los equipos de Fórmula 1, los miembros que deben renovarse del Tribunal Internacional y del Tribunal Internacional de Apelación".

JDR: "2.4 En el caso de los recursos contra las decisiones adoptadas por los comisarios en el contexto de la Fórmula 1, el tribunal de jueces estará compuesto por al menos un juez elegido a propuesta de cualquier grupo de cinco (o más) equipos de dicho Campeonato".

Al igual que con cualquier candidatura al cargo de juez, las candidaturas propuestas por al menos cinco equipos de F1 se someten en primer lugar a un proceso de diligencia debida llevado a cabo por el responsable de cumplimiento de la FIA.

A continuación, son examinadas por un comité ad hoc de acuerdo con el artículo 25.1.2 de los Estatutos de la FIA, que presenta sus recomendaciones al Comité de Evaluación de Elegibilidad (EAC).

Los candidatos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en los Estatutos de la FIA y que sean considerados elegibles por el EAC son presentados posteriormente a la elección por la Asamblea General (AG) de la FIA".

En concreto, Briatore acusó a Filippo Marchino por tener "vínculos con McLaren", pero la FIA ha confirmado que el estadounidense de origen italiano fue elegido como miembro de sus órganos judiciales a propuesta de los equipos de Fórmula 1. En la lista oficial publicada por la federación en 2023, Marchino figura propuesto por "F1 Teams".

La polémica de Mónaco, por tanto, no se quedará únicamente en el cambio del podio tres meses después de la carrera. La FIA admite que el funcionamiento de su sistema judicial y la manera en la que se gestionan determinados recursos están ahora bajo revisión.

Eso sí, la Federación no pone en duda la independencia de sus órganos. Su posición es clara: los 36 jueces de sus jurisdicciones son elegidos mediante un procedimiento establecido en sus estatutos y el panel se designa según sus reglas judiciales.