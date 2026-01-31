Cómo la suspensión del Aston Martin F1 de Newey viene del Red Bull RB19

Adrian Newey quiere sorprender, como siempre. Muchos lo consideran un aerodinámico, mientras que también es un ingeniero refinado que presta mucha atención a la mecánica. El ejemplo más claro lo tenemos al observar las primeras imágenes del Aston Martin AMR26 que llegó este pasado jueves a Barcelona para comenzar el Shakedown: el monoplaza del equipo de Silverstone es interesante en muchos detalles diferentes, pero ha despertado un gran interés por las drásticas decisiones tomadas en cuanto a las suspensiones.

Lance Stroll, Aston Martin Foto de: Aston Martin Racing

El monoplaza verde, ahora en versión negro carbón, se presentó con el esquema 'push-rod' delantero y trasero. En la parte delantera, el AMR26 ofrece un 'multilink' con el brazo trasero que no solo se inclina mucho hacia abajo, sino que también es muy abierto.

Y, mientras que McLaren y Red Bull han renunciado a la dirección detrás del triángulo inferior, el británico ha decidido, al igual que Ferrari, apostar por esta solución, aunque resulte un poco más pesada, pero puede aportar ventajas aerodinámicas.

Pero la atención de todos se ha centrado en la suspensión trasera: Aston Martin, acostumbrada a utilizar el tren trasero de Mercedes (cambio y suspensiones), se ha visto obligada, en cambio, a fabricar por su cuenta tanto la caja de cambios como los mecanismos cinemáticos, al haber pasado a utilizar una unidad de potencia suministrada en exclusiva por Honda. Newey, por lo tanto, no perdió la oportunidad de diseñar una suspensión que, inmediatamente, atrajo una gran atención.

Aston Martin AMR26 Foto de: Aston Martin

Por razones aerodinámicas, ha elevado el brazo trasero del triángulo superior, fijándolo al pilar que sostiene el alerón trasero. Se trata de una elección extrema que somete al conjunto pilar-brazo a esfuerzos combinados muy elevados, pero sin que ello suponga ningún problema de seguridad. Newey ya había experimentado este concepto, a su manera, en Red Bull con el RB19 de 2023.

De hecho, en 2023, no había dos soportes, sino que el 'monopilar' de carbono estaba sostenido por un 'anillo', por debajo del cual pasaba el escape único, que tenía una estructura reticular diseñada precisamente para soportar los mayores esfuerzos.

Esta es la suspensión trasera del Red Bull RB19 de 2023 que inspiró a Newey para el AMR26. Foto de: Sin acreditar

La caja de cambios de Red Bull, gracias a esta elección de diseño, era muy estrecha y con una línea de cintura más baja, porque el soporte del alerón y el anclaje de la suspensión se fijaban a dos quillas muy perfiladas. En el Aston Martin, el concepto se ha llevado aún más al extremo y será interesante descubrir cómo se ha concebido la creación de Newey en el AMR26.

A nivel histórico, hay que recordar otro precedente del Red Bull RB19, y que no se le puede atribuir a Adrian Newey: nos referimos al Williams FW33 de 2013, diseñado por Sam Michael, Ed Wood y John Tomlinson. En el coche de Grove solo había un punto de anclaje, de los dos brazos de un triángulo curiosamente invertido.

El esquema de la suspensión trasera del Aston Martin presenta ahora el triángulo superior muy elevado, con el puntal del 'push rod' un poco más adelante, y el triángulo inferior aún más descentrado, en una 'cascada' de elementos que permite utilizar los brazos con una función aerodinámica, liberando el área a los lados de la transmisión para hacer más eficiente el difusor.

Además, el Aston Martin parece estar diseñado para avanzar con un ángulo Rake bastante pronunciado, en función de la libertad que concede este reglamento.