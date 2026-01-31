Cómo la suspensión del Aston Martin F1 de Newey viene del Red Bull RB19
El Aston Martin de Adrian Newey para la F1 2026 presenta una suspensión trasera extrema, que el genio inglés ya había probado, en parte, en el RB19 de 2023.
Mynt
Bitcoin e criptomoedas? Invista na Mynt.com.br, a plataforma cripto do BTG Pactual
Adrian Newey quiere sorprender, como siempre. Muchos lo consideran un aerodinámico, mientras que también es un ingeniero refinado que presta mucha atención a la mecánica. El ejemplo más claro lo tenemos al observar las primeras imágenes del Aston Martin AMR26 que llegó este pasado jueves a Barcelona para comenzar el Shakedown: el monoplaza del equipo de Silverstone es interesante en muchos detalles diferentes, pero ha despertado un gran interés por las drásticas decisiones tomadas en cuanto a las suspensiones.
Lance Stroll, Aston Martin
Foto de: Aston Martin Racing
El monoplaza verde, ahora en versión negro carbón, se presentó con el esquema 'push-rod' delantero y trasero. En la parte delantera, el AMR26 ofrece un 'multilink' con el brazo trasero que no solo se inclina mucho hacia abajo, sino que también es muy abierto.
Y, mientras que McLaren y Red Bull han renunciado a la dirección detrás del triángulo inferior, el británico ha decidido, al igual que Ferrari, apostar por esta solución, aunque resulte un poco más pesada, pero puede aportar ventajas aerodinámicas.
Pero la atención de todos se ha centrado en la suspensión trasera: Aston Martin, acostumbrada a utilizar el tren trasero de Mercedes (cambio y suspensiones), se ha visto obligada, en cambio, a fabricar por su cuenta tanto la caja de cambios como los mecanismos cinemáticos, al haber pasado a utilizar una unidad de potencia suministrada en exclusiva por Honda. Newey, por lo tanto, no perdió la oportunidad de diseñar una suspensión que, inmediatamente, atrajo una gran atención.
Aston Martin AMR26
Foto de: Aston Martin
Por razones aerodinámicas, ha elevado el brazo trasero del triángulo superior, fijándolo al pilar que sostiene el alerón trasero. Se trata de una elección extrema que somete al conjunto pilar-brazo a esfuerzos combinados muy elevados, pero sin que ello suponga ningún problema de seguridad. Newey ya había experimentado este concepto, a su manera, en Red Bull con el RB19 de 2023.
De hecho, en 2023, no había dos soportes, sino que el 'monopilar' de carbono estaba sostenido por un 'anillo', por debajo del cual pasaba el escape único, que tenía una estructura reticular diseñada precisamente para soportar los mayores esfuerzos.
Esta es la suspensión trasera del Red Bull RB19 de 2023 que inspiró a Newey para el AMR26.
Foto de: Sin acreditar
La caja de cambios de Red Bull, gracias a esta elección de diseño, era muy estrecha y con una línea de cintura más baja, porque el soporte del alerón y el anclaje de la suspensión se fijaban a dos quillas muy perfiladas. En el Aston Martin, el concepto se ha llevado aún más al extremo y será interesante descubrir cómo se ha concebido la creación de Newey en el AMR26.
A nivel histórico, hay que recordar otro precedente del Red Bull RB19, y que no se le puede atribuir a Adrian Newey: nos referimos al Williams FW33 de 2013, diseñado por Sam Michael, Ed Wood y John Tomlinson. En el coche de Grove solo había un punto de anclaje, de los dos brazos de un triángulo curiosamente invertido.
El esquema de la suspensión trasera del Aston Martin presenta ahora el triángulo superior muy elevado, con el puntal del 'push rod' un poco más adelante, y el triángulo inferior aún más descentrado, en una 'cascada' de elementos que permite utilizar los brazos con una función aerodinámica, liberando el área a los lados de la transmisión para hacer más eficiente el difusor.
Además, el Aston Martin parece estar diseñado para avanzar con un ángulo Rake bastante pronunciado, en función de la libertad que concede este reglamento.
Comparte o guarda este artículo
Dentro de Aston Martin F1 lo tienen claro: el AMR26 de Newey "está a otro nivel"
Un F1 2026 en un avión de 1972: la increíble llegada de Aston Martin a Barcelona
Qué ha sacado Alonso de su primer día con el Aston Martin de Newey
Así os contamos en directo el último día de test de F1 2026 en Barcelona
Test F1 2026 en Barcelona: productiva mañana para Alonso y Aston; lideró Leclerc
El brutal guiño de Carlos Alcaraz a Alonso tras su épica victoria en Australia
Últimas noticias
Mercedes F1 presenta oficialmente su W17 y arranca su "emocionante" 2026
Alex Márquez: “Gresini es la opción más sólida, pero puede que este sea un momento para arriesgar”
Los retos a los que se enfrenta Mercedes de cara a la F1 2026
Fotos: así son todas las MotoGP presentadas para 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios