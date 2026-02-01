Dentro de Aston Martin F1 lo tienen claro: el AMR26 de Newey "está a otro nivel"
Apenas ha rodado y ya provoca vértigo dentro del equipo: el primer Aston Martin de Adrian Newey sorprende por su radicalidad, su nivel de detalle y la ambición con la que afronta la nueva F1.
Lance Stroll, Aston Martin
Foto de: Aston Martin Racing
Apenas ha rodado en público, no hay tiempos, ni referencias claras, ni comparaciones fiables. Pero el AMR26 ya ha conseguido algo clave en esta nueva Fórmula 1: provocar ruido. Y no solo fuera, con análisis técnicos y debates sobre su radicalidad, sino también dentro de la propia estructura de Aston Martin.
El primer monoplaza de la nueva era diseñado por Adrian Newey debutó en pista durante el shakedown privado celebrado en Barcelona entre el 26 y el 30 de enero. El jueves fue el turno de Lance Stroll, mientras que el viernes Fernando Alonso se puso al volante durante toda la jornada, en un programa sin buscar prestaciones, pero sí validaciones clave.
Desde fuera, la sensación fue clara: es un coche distinto. Radical en soluciones, atrevido en concepto y fiel a la firma de Newey en un reglamento que obliga a empezar de cero. Chasis, aerodinámica, empaquetado… todo cambia en 2026. Y Aston Martin ha elegido no pasar desapercibido.
Quien mejor ha resumido ese sentimiento ha sido Neil Zambardi-Christie, líder de fabricación del equipo de Silverstone, en una reflexión muy personal publicada en LinkedIn. Un mensaje que va más allá del coche y que deja entrever la dimensión real del proyecto.
"Este es mi coche número 25 en Fórmula 1, pero mi primer coche ‘Newey’. Ha habido grandes coches a lo largo de los años… pero este está a otro nivel".
No es una frase lanzada al aire. Zambardi-Christie pone el acento en el nivel de detalle del diseño, pero sobre todo en la capacidad del equipo para materializarlo en plazos extremadamente exigentes.
"Lo más impresionante es cómo todo el equipo ha estado a la altura de los retos que han generado los diseños y los tiempos. Desde el personal de limpieza hasta los directores técnicos. Esto es un esfuerzo colectivo".
"Si van tan rápido como parece..."
Ese contexto es clave. Aston Martin no solo afronta un cambio radical de reglamento aerodinámico, sino también una nueva era técnica completa, con la unidad de potencia como eje central. El rendimiento del motor de Honda será determinante en 2026, y el propio equipo asume que ahí se jugará buena parte del éxito… o del fracaso.
Dentro de ese escenario, el AMR26 es todavía una incógnita competitiva. Nadie en Silverstone se atreve a sacar conclusiones definitivas. Pero sí hay algo que se repite en el discurso interno: orgullo.
"Mucha gente ha trabajado horas demenciales durante meses. El impacto en sus familias se subestima enormemente, pero su compromiso y esfuerzo es lo que nos ha traído hasta aquí". La reflexión final es tan prudente como ilusionante. No hay promesas, pero sí una sensación compartida.
"El tiempo dirá si es realmente bueno, pero si va tan rápido como parece… podríamos tener un buen año". En una Fórmula 1 que estrena ciclo, Aston Martin ya ha dejado clara una cosa: no ha venido a esconderse. Y eso, en este punto del calendario, ya es mucho decir.
