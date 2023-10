Mika Hakkinen será el mentor de Kush Maini para intentar ir a la F1

Mika Hakkinen apoya al piloto de Fórmula 2, Kush Maini, y afirmó que el objetivo está muy claro: "La Fórmula 1 es nuestro objetivo".

El historial del finlandés en este departamento es sólido, puesto que ha desempeñado un papel importante en el desarrollo del actual piloto de Alfa Romeo, Valtteri Bottas. En el Gran Circo de la actualidad, Mark Webber desempeña un papel similar con Oscar Piastri, que ha irrumpido con fuerza en la segunda mitad de la temporada con podios y una victoria en una carrera al sprint.

Contar con un experimentado ganador de carreras significa que un joven piloto puede centrarse en lo esencial durante un fin de semana de carreras, aprender a ganarse el derecho a presumir dentro de un equipo y optimizar las comunicaciones, y puede suponer un poderoso impuso comercial, al conectar con los patrocinadores.

Kush Maini estuvo entre los cuatro primeros en la primera mitad de la temporada de Fórmula 2 con Campos Racing, pero sus resultados han decaído en la segunda parte. Sin embargo, con Mika Hakkinen aplicando sus técnicas tutoría y gestión, el piloto cree que puede aspirar a estar delante en 2024.

"Creo que a partir del año que viene, mi enfoque y el de mi equipo será mucho más estructurado gracias a Mika [Hakkinen]", afirmó. "Tener un entrenador que se ocupe de tu nutrición en la pista, un entrenador mental que se ocupe de todo lo que te pase durante un fin de semana de carreras. Básicamente, la forma de trabajar de Mika es reducirlo todo hasta el punto de que el piloto solo tenga un trabajo".

De 23 años y natural de Bangalore, es el hermano menor de Arjun Maini, que corrió dos temporadas en la Fórmula 2 y fue piloto de desarrollo del equipo Haas. El menor de los Maini fue subcampeón del Campeonato Británico de F3 en 2020, una categoría que el propio finlandés ganó en 1990.

"He visto a Mika desde que era joven, y sé todo lo que ha conseguido en este deporte", dijo. "Así que el hecho de que él crea que yo puedo llegar a la Fórmula 1 demuestra que algo hemos hecho bien en estos 15 años. Tener a Mika Hakkinen detrás es un arma enorme".

"Tengo mucha experiencia de haber trabajado con Valtteri Bottas viéndole desarrollarse y crecer como piloto", explicó Hakkinen. "Más recientemente, he estado siguiendo a Kush [Maini], entendiendo sus habilidades, su talento para conducir. Es un viaje muy interesante juntos para desarrollarnos, para ser un piloto de carreras aún más profesional. La Fórmula 1 es nuestro objetivo, sin olvidar la situación actual [en la Fórmula 2]".

El finlandés no será un entrenador de pilotos que se base en los golpes, sino que enseñará a Maini técnicas de paso por curva, "no creo que tenga que meter las narices en eso". No obstante, sí aportará su enorme experiencia en la vida de un piloto de élite, con aspectos como la gestión del tiempo, comunicación con un equipo y, sobre todo, hará lo que el antiguo jefe de McLaren, Ron Dennis, hizo por él, que es asegurarse de que todo lo que le rodea en su vida está solucionado para que solo tenga que centrarse en un trabajo, que es pilotar y ganar. La gestión diaria de Maini correrá a cargo de Guillaume le Goff, que también se ocupa del piloto de Alpine, Pierre Gasly.

Hakkinen define su papel como el aprovechamiento de las herramientas de "comunicación y la red" que tiene. Esos activos son muy poderosos a la hora de cuidar de un joven piloto con talento: "Soy embajador de la Fórmula 1, y formo parte de ella desde 1991. Es un activo, el poder que tengo para llevar a este joven piloto a los lugares adecuados en el momento adecuado".

"Por supuesto, la India es un país enorme y poderoso. Yo formo parte de [la intención] traer a un joven piloto de la India a la Fórmula 1, de traer a estas megaempresas, de aprender a entender las oportunidades que la Fórmula 1 puede brindarles", continuó. "Y viceversa, por supuesto, lo que la Fórmula 1 puede experimentar y crear con la India, solo puedo ver bellas historias de éxito".

"La India va a ser muy poderosa, y quiero que todos los indios conozcan a Kush Maini, quiero que todo el mundo en la India le anime", dijo el finlandés. "Quiero que sientan que va a ser un ganador en la Fórmula 1. Por supuesto que requiere un trabajo muy duro y muchos sacrificios. Por mi experiencia en este mundo del automovilismo, entiendo [la importancia de] el momento oportuno, estar en el equipo adecuado, tener los socios adecuados, trabajar con la gente adecuada es crucial."

Hakkinen afirmó que en breve se harán otros anuncios sobre los próximos pasos de Maini. Aunque esta temporada de Fórmula 2 todavía no ha terminado, el indio ya se está preparando para el año que viene: "Tener a Mika detrás de mí, todo mi equipo creado ahora y no tener que estresarme con las carreras, creo que es un momento muy emocionante para mí, y definitivamente siento que no he demostrado ni de lejos de lo que soy capaz en el coche, estoy muy emocionado por poder demostrarlo el año que viene".

