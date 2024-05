El GP de Las Vegas de F1 venderá entradas más baratas para atraer más fans

En declaraciones al podcast James Allen on F1 de Motorsport.com, la directora ejecutiva del GP de Las Vegas, Renee Willm, admitió que los organizadores deberían haber ofrecido oportunidades mucho más asequibles económicamente que las que ofrecieron para la carrera inaugural de 2023.

"Este año hemos cambiado significativamente nuestra oferta. Tenemos más entradas generales con diferentes temáticas", dijo. "Nuestra entrada general en la Sphere se centra en los talentos (cantantes famosos). Tenemos un cartel increíble de talentos, será una especie de fiesta de tres días. Quienes tengan entrada para el evento podrán asistir a estos conciertos".

"También tenemos una nueva Zona Flamingo, que corresponde a nuestra entrada general con un precio más bajo, que también incluirá la entrada a las gradas para los aficionados. Tiene un precio muy inferior al del año pasado. Y luego tendremos una tercera zona de público general, que se anunciará en breve, más cerca de la Grand Prix Plaza, para que los aficionados puedan vivir la carrera a un precio más asequible".

"Nos hemos dado cuenta de que es necesario ampliar la oferta para atraer a nuevos aficionados. En los últimos cinco años, más de la mitad de los fans estadounidenses interesados en la F1 son nuevos, no la seguían hasta ahora", añadió.

El año pasado, Willm asumió el cargo de Consejero Delegado y se convirtió en la responsable de la realización de la carrera de F1 más ambiciosa, ya que se llevó a cabo tan sólo 18 meses después de su anuncio. Las autoridades locales de Las Vegas informaron recientemente de que el impacto económico de la carrera en la ciudad fue de 1.500 millones de dólares, más del doble que la Superbowl que se celebró tres meses después.

Sin embargo, no faltaron los problemas, como los habitantes de la zona que estaban enfadados por los cierres de carreteras, o también la tapa de alcantarilla que se levantó durante los entrenamientos libres y dañó el Ferrari de Carlos Sainz. Pero la carrera resultó ser espectacular y dio a Willm muchas ideas sobre cómo mejorar el evento de cara a su segundo año.

"No diré que no fue difícil, fue extremadamente desafiante", dice Willm. "No teníamos un manual. Tuvimos un año y medio para ponerlo todo en marcha, desde el anuncio hasta el inicio. Construimos un edificio de 300.000 pies cuadrados (91440 m2) en 11 meses y convertimos el emblemático Strip de Las Vegas en un circuito de carreras. En retrospectiva, no sé qué se nos ocurrió, pero fue increíble".

"Fue la pasión absoluta que tenemos en Liberty por la Fórmula 1 lo que nos llevó a crear un equipo de personas, incluyéndome a mí, y hacer una enorme inversión: 650 millones de dólares para comprar el terreno y construir ese increíble edificio que pronto estará en funcionamiento durante todo el año. Pero fue la dedicación que teníamos por la F1 lo que también nos llevó a hacer autopromoción para llevar a cabo una carrera por primera vez.

En algo único para la Fórmula 1, Willm lidera un equipo dominado por mujeres en el GP de Las Vegas, con el compromiso de crear oportunidades para las mujeres en todo el deporte.

"Tuve mucha suerte de trabajar para dos socios que siempre me tuvieron en cuenta, pidiéndome mi opinión. Asistía a todas las llamadas telefónicas y reuniones y eso significaba mucho para mí, así que intenté corresponderles. Por supuesto, me gusta promocionar a mujeres jóvenes y verlas crecer y ascender en el escalafón. Si nos fijamos en el equipo directivo que formamos en el Gran Premio de Las Vegas, es una organización dirigida por mujeres. Pero no es porque quisiéramos que estuviera dirigido por mujeres, se trataba de elegir a las mejores personas para cada puesto".

"Queremos crear oportunidades para que las mujeres crezcan en cualquier puesto que quieran ocupar, ya sea ingeniero, mecánico, ejecutivo de negocios, director de equipo o piloto de F1. No podríamos estar más entusiasmados con la F1 Academy y todo lo que este programa podría aportar", concluyó.

