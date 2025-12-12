Así ha sido el mandato de la FIA de Ben Sulayem hasta ahora y qué viene por delante

Tras presentarse sin oposición, Mohammed Ben Sulayem ha sido reelegido para un nuevo mandato como presidente de la FIA, justo antes de la gala de entrega de premios del organismo en Uzbekistán este viernes.

El emiratí de 64 años seguirá así al frente de la FIA cuatro años más, después de haber sucedido a Jean Todt a finales de 2021. Aunque otros tres candidatos habían anunciado su intención de competir contra Ben Sulayem de cara a 2025 —Tim Mayer, Laura Villars y Virginie Philippot— ninguno pudo nominar a los siete vicepresidentes necesarios para presentar formalmente una candidatura: dos de Europa y uno de cada una de las demás regiones definidas por la FIA.

Solo había una representante elegible en Sudamérica: Fabiana Ecclestone, esposa del exjefe de la F1 Bernie Ecclestone, quien ya había declarado su apoyo a Ben Sulayem. Por tanto, cualquier otra candidatura era inviable, ya que no había más miembros del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA en el continente de quienes los otros candidatos pudieran obtener apoyo.

En la anterior elección, Ben Sulayem había vencido a Graham Stoker; Stoker contaba con el apoyo de Carlos García Remohí, del Automóvil Club Argentino, quien había estado en la lista de Todt en 2017.

La imposibilidad de que otros candidatos se presentaran ha derivado en acciones legales por parte de Villars, que acudió a la justicia francesa con la intención de suspender por completo las elecciones. Aunque se permitió continuar con la votación, habrá una primera audiencia en febrero del próximo año para examinar el proceso electoral en su totalidad. Hasta entonces, Ben Sulayem sigue siendo presidente de la FIA.

2021-22: Elegido presidente e investigación del final de la F1 en 2021

Una de sus primeras tareas tras ser elegido con el 61,62% de los votos en diciembre de 2021 fue encargar una investigación sobre el controvertido final de temporada de Fórmula 1 en 2021, después de la victoria in extremis de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton. Ambos llegaban empatados a puntos, pero Hamilton había liderado la mayor parte de la carrera y estaba en camino de lograr su octavo título, hasta que un accidente tardío de Nicholas Latifi provocó la salida del coche de seguridad.

Hamilton no entró a boxes desde el liderato, mientras que Verstappen sí lo hizo para montar blandos. La carrera parecía destinada a terminar bajo coche de seguridad, pero el director de carrera Michael Masi permitió que los cinco coches entre Hamilton y Verstappen se desdoblaran, preparando un duelo final en la última vuelta. Con neumáticos más frescos, Verstappen adelantó a Hamilton en la curva 5 para sellar el título.

Mercedes apeló el resultado. La investigación giró alrededor de la interpretación que hizo Masi de la norma que decía que "cualquier coche doblado por el líder deberá pasar a los coches en la vuelta del líder y al coche de seguridad". Masi interpretó "cualquier" como "no necesariamente todos". (Tras la investigación, la normativa se actualizó y ahora dice claramente "todos").

También se señaló que Masi había "retirado el coche de seguridad al pitlane sin completar una vuelta adicional como exige el artículo 48.12 del Reglamento Deportivo de F1". Como resultado, Masi fue destituido como director de carrera y sustituido por Niels Wittich y Eduardo Freitas —Freitas dimitiría después, y Wittich fue reemplazado posteriormente por Rui Marques. La FIA afirmó que los resultados no podían cambiarse y Mercedes retiró su apelación.

La FIA también creó su Centro de Operaciones Remoto, para apoyar a los comisarios de una forma similar al VAR del fútbol.

Ben Sulayem comentó más tarde en 2022 que, debido a la percepción de protección hacia Masi y la falta de profundidad en la investigación, "en ese momento, quizá el informe [de Abu Dhabi] no fue suficiente".

Además, tuvo que gestionar una demanda por infracción de patente, ya que el inventor del halo, Jens H. S. Nygaard, presentó un desafío legal contra la FIA. Se resolvió fuera de los tribunales.

2023: Choque con FOM por la valoración de 20.000 millones; reaparecen viejos comentarios

En enero de 2023, Bloomberg informó que Liberty Media había rechazado una oferta de 20.000 millones de dólares del fondo saudí PIF por la F1. Ben Sulayem se mostró contrario en redes sociales a lo que llamó "precios inflados".

"Se aconseja a cualquier comprador potencial que aplique sentido común y piense en el bien del deporte, no solo en traer mucho dinero", escribió.

El departamento legal de la F1 envió una carta acusándolo de "interferir" en aspectos comerciales del campeonato. FOM, propiedad de Liberty Media, tiene una concesión de 100 años sobre los derechos comerciales desde el acuerdo firmado en 2000 con Max Mosley, que establece que la FIA no debe influir en asuntos comerciales.

Ese mismo año resurgieron comentarios hechos por Ben Sulayem en 2001 en su web personal, en los que decía que no le gustaban "las mujeres que creen ser más inteligentes que los hombres, porque en realidad no lo son". Él aseguró que esos comentarios no representan su pensamiento actual. En su lista presidencial para 2025 incluye dos mujeres: Ecclestone y Anna Nordkvist, directora ejecutiva del Rally de Suecia.

2024: Un denunciante acusa a Ben Sulayem de interferir en un resultado; acciones legales y dimisiones

Un denunciante alegó que Ben Sulayem presionó para revertir la penalización de cinco segundos que había dejado a Fernando Alonso cuarto en el GP de Arabia Saudita 2023 (posteriormente recuperó el tercer puesto gracias a un derecho de revisión ganado por Aston Martin).

Otro denunciante afirmó que Ben Sulayem pidió no homologar el circuito de Las Vegas en 2023, aunque finalmente no se encontraron problemas y la pista fue aprobada. Él negó ambas acusaciones.

Una investigación del oficial de cumplimiento de la FIA y del comité de ética exoneró a Ben Sulayem de las dos. 34 clubes de América firmaron una carta apoyándolo y recomendando emprender acciones legales contra quienes lo difamaran.

Paralelamente, se aprobó un nuevo departamento de oficiales para reclutar más comisarios, y se introdujeron nuevas soluciones para los límites de pista en F1, además de endurecer las multas por conducta antideportiva (incluyendo sanciones por blasfemias). Esto generó tensiones con pilotos de F1 y WRC, que protestaron por las multas excesivas relacionadas con el lenguaje.

En mayo de 2024, la CEO Natalie Robyn dejó su cargo tras solo 18 meses, uniéndose a una lista de salidas relevantes. Susie Wolff, directora de F1 Academy, también emprendió acciones legales por difamación.

En otros ámbitos, Ben Sulayem ratificó la introducción de un nuevo departamento de oficiales, asegurando que se pudieran reclutar y formar más comisarios para garantizar la cobertura de los eventos bajo la supervisión de la FIA, especialmente dada la inflación de calendarios de carreras, en particular cuando la F1 avanzaba hacia un exigente programa de 24 carreras por año. La FIA también introdujo una serie de nuevas soluciones para los límites de pista en F1, con líneas más claras y pequeños parches de grava fuera de la pista, para reducir la necesidad de anular vueltas y provocar cambios significativos en las clasificaciones de carrera.

Bajo su dirección, la FIA también anunció planes para multas más estrictas a los pilotos, ampliando lo que podría considerarse conducta antideportiva; en sesiones oficiales de la FIA, los pilotos de F1 podrían ser multados hasta con 40.000 € por insultar. Esto siguió al uso de lenguaje inapropiado de Verstappen en la conferencia de prensa del jueves en Singapur, donde fue citado por los comisarios y se le dijo que estaba "obligado a realizar un trabajo de interés público" en Ruanda alrededor de la entrega de premios del año pasado en Kigali. Verstappen respondió dando respuestas mínimas durante el resto del fin de semana en las conferencias de prensa de la FIA, prefiriendo hablar con los medios fuera de las sesiones oficiales.

Esta controversia también se extendió a 2025, cuando Adrien Fourmaux recibió una multa de 30.000 € (20.000 € de ellos suspendidos) por insultar en una entrevista al final de una etapa del Rally de Suecia de febrero. Los pilotos del Campeonato Mundial de Rally apoyaron a Fourmaux y formaron la Alianza de Pilotos del Mundial de Rally (WoRDA, por sus siglas en inglés) para protestar contra la decisión. Por ello, los pilotos dieron respuestas mínimas o solo hablaron en su lengua materna durante las entrevistas. Finalmente, la FIA y WoRDA llegaron a un acuerdo por el cual las multas se extenderían únicamente a las sesiones oficiales de conferencias de prensa, eliminando sanciones por el uso de malas palabras en situaciones espontáneas.

En mayo de 2024, la directora ejecutiva Natalie Robyn dejó su puesto en la FIA tras apenas 18 meses, siguiendo los pasos del director deportivo Steve Nielsen (ahora director del equipo Alpine), del director técnico de monoplazas Tim Goss (ahora en Racing Bulls) y de la líder de la comisión femenina Deborah Mayer.

Además, la directora ejecutiva de F1 Academy, Susie Wolff, también emprendió acciones legales contra la FIA por difamación, ya que la FIA había decidido iniciar una investigación por un supuesto conflicto de intereses en su contra, alegado por un medio de comunicación, que afirmaba que había compartido información confidencial con su esposo y CEO de Mercedes, Toto Wolff.

El departamento de cumplimiento de la FIA cerró la investigación al quedar satisfecho de que no se había cometido ninguna irregularidad. El medio de comunicación había sugerido que la FIA había sido alertada por otro director de equipo de F1, pero siguió un apoyo coordinado a Wolff por parte de los nueve equipos restantes de la parrilla, todos negando haber estado involucrados.

2025: Reid dimite; Ben Sulayem gana las elecciones

En abril, Robert Reid anunció su dimisión como vicepresidente deportivo de la FIA, citando una "ruptura de los estándares de gobernanza" y "decisiones críticas tomadas sin el debido proceso".

Reid no pudo asistir a un Consejo Mundial del Deporte del Motor tras negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad. Además, se modificaron estatutos que otorgaron a Ben Sulayem y al presidente del senado de la FIA, Carmelo Sanz de Barros, el control sobre todas las quejas éticas.

Carlos Sainz Sr. llegó a plantearse competir contra Ben Sulayem, pero no formalizó su candidatura. Luego surgieron Mayer, Villars y Philippot, pero ninguno logró completar sus listas debido a la falta de un representante sudamericano. Así, Ben Sulayem fue reelegido sin oposición en Taskent.

¿Qué viene ahora?

El manifiesto de Ben Sulayem indica que quiere continuar con su promesa de 2021 de duplicar la participación en el automovilismo a nivel global, con categorías de bajo coste para los países con menores recursos. La FIA lanzó su "Plan Global de Karting" en 2024.

También afirma haber eliminado los 20 millones de dólares de deuda que encontró al asumir el cargo.

En cuanto al futuro, aún no está claro hacia dónde dirigirá los campeonatos clave de la FIA. Ha mostrado interés en volver a motores atmosféricos en la F1 y reducir los sistemas híbridos, promoviendo un posible regreso a los V8 a partir de 2030.

Otro desafío será mejorar la confianza en las decisiones de los comisarios, ya que las penalizaciones han sido aplicadas con excesiva dureza según muchos. Aunque Ben Sulayem no interviene directamente en esto, su equipo de liderazgo debería impulsar mejoras.

El futuro inmediato también dependerá del resultado de la apelación de Villars en los tribunales franceses en febrero.