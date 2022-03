Contundente mensaje de Vettel en defensa de Ucrania

Cargar el reproductor de audio

Vettel dejó claro la semana pasada, solo unas horas después de que Rusia declarara la guerra a Ucrania, que él no disputaría la carrera de Fórmula 1 en Sochi este año si se llevara a cabo.

La firme postura de Vettel le generó grandes elogios y llegó tras un año en el que ha sido aplaudido y reconocido por su lucha en asuntos ambientales y sociales.

Si bien otros pilotos no fueron tan claros en su postura sobre la situación de Ucrania, Sebastian Vettel dijo que no importaba que no todos sus rivales estuvieran dispuestos a ser tan severos. De hecho asegura que lo único que tiene alguna importancia es esperar que los asuntos en Ucrania puedan reducirse rápidamente para detener el sufrimiento humano.

"Creo que todo el mundo tiene una idea propia", declaró el piloto de Aston Martin. "La pregunta es si todos siempre se atreven a compartir su idea".

"Yo no soy tímido en eso, todo lo contrario. Creo que hay ciertos temas en los que no puedes quedarte callado".

"Es una sensación extraña incluso levantarse de la cama cuando empiezas el día y ves las noticias, es complicado motivarte cuando sabes exactamente que hay cosas que son mucho más importantes. Se está muriendo gente inocente. Están en una situación que no te imaginas".

"No creo que haya un lado ganador en este tipo de cosas. Es un shock absoluto, y creo que la consecuencia es muy clara".

Y aunque no todos los pilotos han expresado sus sentimientos en público tanto como Vettel, el tetracampeón del mundo cree que todos piensan lo mismo.

"En este momento, todos están ocupados en sí mismos, pero, por supuesto, este es un problema que es más grande que cualquier otra cosa. Estoy seguro de que todos los demás pilotos comparten mi opinión. Cualquier otra cosa me sorprendería".

"Pero ahora lo importante no es si hablamos o no. Lo importante es que la situación se relaje, que llegue a su fin. No creo que nadie quiera que se intensifique más y se salga más de control, pero eso parece muy difícil en este momento".

La F1 no dudó en responder al estallido de la guerra cancelando el Gran Premio de Rusia de este año.

Y aunque la Fórmula 1 no es inmune a las presiones financieras, Vettel dijo que hay temas que deben ir mucho más allá del puro negocio.

"Los valores y la moral deben estar por encima de todo lo demás", continuó. "El negocio no es importante en absoluto en ese sentido".

"Si la gente va a la guerra y muere, no puedo imaginar eso en absoluto. Yo, como todos los demás, estuve en clases de historia y escuché mucho. Me pareció muy interesante todo lo que pasó".

"Sigo pensando que es extremadamente importante seguir teniendo esas cosas en la memoria y seguir siendo consciente de ellas. No puedes olvidar cosas así. Y ahora te vuelves más consciente de tales cosas. Como dije, había esperanza de que las cosas se calmaran. Es terrible que ahora se esté saliendo de control".

Vettel dijo que la situación de Ucrania había puesto en contexto lo que significa al final la Fórmula 1.

"Si alguien pilota rápido o lento, si el coche es bueno o no, todo es secundario", reflexionó. "Todos tuvimos una vida creciendo sin confrontaciones, sin guerras. Hubo una fase a finales de la década de los 90 pero, para ser sincero, aún era un niño pequeño y no me daba cuenta ni entendía mucho".

"Ahora ser testigo y escuchar que están mandado a la gente al frente y poniendo en peligro su vida, y algunos ya han muerto, eso es terrible".

"Como ser humano, solo puedes verlo de esa manera. No entendería que no compartas eso en ese sentido. Incluso si, como deportista, siempre te dicen que no te involucres, sino que te mantengas al margen. En ese sentido, simplemente hay cuestiones de mayor peso. Y no tengo ningún problema en compartir mi posición sobre esas cuestiones".

Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para Europa, dijo: "No puedo hablar por Europa. Pero creo que soy tan europeo como muchos otros. En ese sentido estoy muy, muy sorprendido".

"Desearía que se calmara todo, pero algunas personas parecen estar poseídas por la locura. Tienen, creo, su propia verdad y su propia realidad. Que luego otros tengan que sufrir por ello y ser castigados con su vida, no tiene sentido".

