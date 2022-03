Andretti, su sorpresa por la F1 y la negativa de Haas a vender

Cargar el reproductor de audio

Michael Andretti, ex piloto de automovilismo y actual propietario del equipo Andretti Autosport de IndyCar, presentó una solicitud para formar parte de la parrilla de Fórmula 1 a partir de la temporada 2024 y espera que la respuesta le llegue antes del mes que viene, para así poder empezar a acelerar los preparativos para su llegada.

Presentar una solicitud es solo una de las maneras de crear un equipo en F1, mientras que la otra, mucho más común, es comprar una estructura. En el caso de Andretti, ya había intentado esta segunda opción, con Alfa Romeo y Haas, antes de decantarse por intentar empezar desde cero.

Algunos conjuntos actuales, como puede ser McLaren, piensan que la presencia de Andretti sería muy positiva, pero otros, como Mercedes y Red Bull, son más escépticos. Estos últimos han dejado claro a través de sus jefes de equipo, Toto Wolff y Christian Horner, que Andretti tendrá que demostrar los beneficios que puede ofrecer a la F1 si quiere ser bienvenido.

"Andretti tiene un nombre, eso seguro", dijo Wolff durante los test de pretemporada de Barcelona. "Y el mercado americano es importante, pero cada equipo que se incorpore tiene que añadir valor".

"Ya no es solo pagar 200 millones de dólares (unos 179 millones de euros) de cuota de entrada, sino que también necesita demostrar, en mi opinión, lo que puede hacer por el resto de equipos, por la F1 y por la FIA. Solo entonces crecerá la categoría".

En respuesta a los comentarios que se han hecho sobre su entrada a la Fórmula 1, Andretti dijo a Motorsport.com que estaba sorprendido por la postura que habían mostrado algunos de sus posibles futuros rivales.

"Lo estaba, sí lo estaba", explicó." Pensé que sería pan comido hacerlo y tirar hacia delante, pero nada se hace de este modo en la Fórmula 1".

"Hemos presentado una inscripción y necesitamos la aprobación. Espero que la gente entienda que no nos estamos diluyendo, eso es lo que dice Toto, que nos estamos diluyendo, pero no, no es así", comentó el estadounidense.

"En primer lugar, vamos a traer 200 millones de dólares y, en segundo, creemos que vamos a aumentar las cifras en Estados Unidos en unos 100 millones de dólares (casi 90 millones de euros), con todo lo que rodea a tener un equipo americano y un piloto de ese país".

Andretti ha optado por una nueva entrada después de que las conversaciones sobre la adquisición de Alfa Romeo se hundieran el año pasado a última hora. Tras reflexionar sobre lo ocurrido, Andretti comentó que la situación fue difícil de aceptar.

"Eso fue de chiste", dijo. "Estábamos allí, estaba hecho. Teníamos un día fijado para firmarlo y cambiaron las condiciones literalmente dos días antes".

"Querían mantener el control. Yo decía 'no, no pueden mantener el control'. Querían derecho de veto sobre todo, así de repente. Fue horrible".

"Perdimos muchísimo tiempo. Si no lo hubiéramos hecho, habríamos estado mucho más adelantados con todo lo demás", indicó.

Andretti admite haber sondeado a Gene Haas sobre la posible compra de su equipo pero, por el momento, no ha tenido éxito en sus propuestas.

"Gene Haas no quería vender", añadió. "Se lo he preguntado unas cinco o seis veces".