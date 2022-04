Los mecánicos de Ferrari agradecieron las disculpas de Ricciardo

Cargar el reproductor de audio

En territorio Ferrari, Sainz estaba ansioso por lograr un buen resultado después de la decepción de su abandono prematuro en el Gran Premio de Australia.

Pero todo salió mal a los pocos segundos de la salida del GP de Emilia Romagna después de que Ricciardo tocara a Sainz en la primera chicane y lo mandara contra la escapatoria de grava.

Si bien Daniel Ricciardo pudo continuar, aunque lastrado, Sainz quedó fuera de carrera en su segundo KO consecutivo.

Nada más terminar el gran premio, Ricciardo se acercó al garaje de Ferrari para pedir perdón a Carlos Sainz. Fue un gesto que se agradeció mucho.

"Dice mucho de Daniel como competidor y como deportista que inmediatamente después de una carrera, donde se pudo ver que había sido difícil, lo primero que hizo fue entrar al box de Ferrari y disculparse conmigo".

"Estaban todos los mecánicos ahí conmigo y todos le agradecimos el gesto. Por eso que no hay resentimientos con Daniel por lo que pasó".

"Le podría pasar a cualquiera. Pero desgraciadamente, me tuvo que pasar a mí, que venía del accidente de Melbourne. El incidente realmente no tiene ningún misterio. Creo que si ves la on board y lo que sucedió, está muy claro para todos".

Si bien Sainz lleva dos carreras saliendo de vacío (más allá de la sprint del sábado), dice que la mayor frustración es que se ha perdido un valioso kilometraje con su Ferrari.

En un momento en el que está tratando de alcanzar el rendimiento de su compañero de equipo Charles Leclerc, que se ha adaptado mejor al F1-75, no acumular más experiencia es costoso.

"Son dos incidentes completamente diferentes con resultados muy similares, lo que significa que terminas sin dar ninguna de las 60 vueltas de la carrera", lamentó. "En este momento para mí sería muy útil hacerlo".

"Así que en realidad el resultado ni siquiera duele tanto. Pero estoy perdiendo tanto tiempo en la pista y perdiendo tantas vueltas con este coches en las últimas dos carreras, que es una pena".

"Lo difícil es que fueron en dos citas consecutivas porque, a lo largo de la temporada, siempre habrá una carrera en la que cometas un error y siempre habrá otra carrera en la que te hagan abandonar".

"Para mí, lamentablemente, ha sucedido de seguido. Y por eso duele más y es más duro. Pero espero que lo dejemos atrás y ahora podamos comenzar a concentrarnos en el resto del año".