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Por qué McLaren F1 considera que Mónaco es un golpe de realidad

El director del equipo McLaren F1, Andrea Stella, admite que las carreras de Montreal y Mónaco han servido para que McLaren "baje de nuevo a la tierra".

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren MCL40

El doble podio de McLaren en Miami pareció, al igual que hace dos años, marcar el inicio de una trayectoria ascendente. El equipo de Woking presentó la segunda parte de su paquete de mejoras en su coche de Fórmula 1 en Canadá, pero los avances desde entonces no han sido lineales.

Lando Norris se retiró tanto en Montreal como en Mónaco debido a problemas con la unidad de potencia y la caja de cambios, mientras que en el Principado también le faltó ritmo.

El vigente campeón del mundo perdió un valioso tiempo en pista el viernes debido a otro problema con la unidad de potencia, pero Oscar Piastri pudo completar el programa al completo. Aun así, a McLaren le faltó ritmo durante todo el fin de semana para luchar de verdad por las primeras posiciones.

Cuando Motorsport.com le preguntó si el Gran Premio de Mónaco había sido, por tanto, un golpe de realidad para McLaren, Stella admitió que esa valoración se aplica en realidad a las dos últimas carreras.

"Sin duda, Canadá y Mónaco nos han dado un importante golpe de realidad. Y ese toque de atención consiste, en primer lugar, en mirar los hechos. No hemos sido lo suficientemente rápidos, diría que especialmente en cuanto al ritmo de carrera. Y tanto en Canadá como aquí, no hemos sido lo suficientemente fiables".

"En cuanto a la fiabilidad, hemos tenido problemas prácticamente en todas las áreas del coche. No es que se trate de un área específica. En Mónaco ha sido la unidad de potencia, y también hemos tenido otros problemas con el motor. Diría que esta ha sido probablemente el área más importante en cuanto a fiabilidad, pero para Lando en Canadá fue la caja de cambios".

Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Foto de: Ryan Pierse / Getty Images

Eso significa que McLaren tiene trabajo por hacer en ambos frentes. Los problemas de fiabilidad deben abordarse rápidamente en colaboración con Mercedes HPP, mientras que, al mismo tiempo, se necesita más velocidad pura.

"Así pues, estamos llevando a cabo una evaluación del rendimiento y otra de la fiabilidad. Si analizamos Canadá y Mónaco, entendemos estos problemas de fiabilidad de forma aislada. Podemos solucionarlos. Pero, obviamente, cuando tienes tantos problemas, puede ser sintomático del hecho de que el proyecto aún es relativamente joven".

¿Sigue siendo posible un cambio de rumbo al estilo de 2024 para McLaren?

En lo que respecta al déficit de rendimiento de McLaren, Stella ve dos problemas clave. Para empezar, el Gran Premio de Mónaco demostró que a la escudería británica simplemente le falta carga aerodinámica en circuitos de alta carga, como Mónaco. En segundo lugar, eso también está afectando a los neumáticos Pirelli de 2026.

"Desde el punto de vista del rendimiento, como ya dije, está muy claro que no tenemos suficiente agarre, principalmente porque no tenemos suficiente carga aerodinámica", continuó Stella.

"Y también está claro que no estamos consiguiendo que los neumáticos funcionen en el rango en el que rinden al máximo, especialmente en circuitos como este y el de Canadá, donde el asfalto es extremadamente liso y los neumáticos funcionan en un régimen particular".

Esto último no se debe únicamente al propio coche de McLaren, sino también a los nuevos compuestos introducidos para esta temporada. Dado que Pirelli tuvo que basarse en simulaciones muy dispares de los equipos, se han mostrado algo conservador en ciertos aspectos.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Luca Barsali - NurPhoto - Getty Images

Por encima de todo, los neumáticos deben ser capaces de soportar los niveles de carga aerodinámica previstos para Abu Dhabi, y se desarrollaron teniendo eso en cuenta. Sin embargo, eso significa que pueden seguir siendo demasiado robustos para la primera parte de la temporada, especialmente para los equipos que carecen de carga aerodinámica en comparación con sus rivales.

"Este año los neumáticos son relativamente rígidos y necesitan temperatura para funcionar bien", admitió Stella. "Así que hay una larga lista: rendimiento y fiabilidad. Obviamente, seguimos con la mentalidad de que esto podría ser otro 2024, en términos de remontada al final. Pero en 2024, nuestra trayectoria desde el punto de vista de la fiabilidad y el rendimiento fue más convincente. Así que, si queremos mantenernos en el campeonato, necesitamos dar un giro", cerró.

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