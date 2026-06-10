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Para Hamilton, su primera victoria con Ferrari "no podría estar más cerca"

Lewis Hamilton está disfrutando de una temporada de F1 en 2026 mucho mejor, y atribuye este cambio de rumbo al jefe del equipo, Fred Vasseur.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton considera que su primera victoria con Ferrari no podría estar más cerca, ya que la temporada 2026 de Fórmula 1 está siendo testigo del resurgimiento del heptacampeón del mundo.

El piloto de 41 años vivió una campaña de debut muy dura con la Scuderia en 2025, sufriendo la primera temporada sin podios de sus 18 años de carrera deportiva y terminando 86 puntos por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Hamilton se mostró desanimado en todo momento, llegando incluso a pedir a Ferrari que cambiara de piloto en un momento dado, pero el cambio de normativa de 2026 hacia coches más ágiles ha sido su oportunidad para volver en su mejor estado de forma.

Ha supuesto la primera oportunidad de desarrollar el coche a su gusto, tras no haber participado en el desarrollo del monoplaza de 2025, y de realizar cambios en su equipo, como el ingeniero de carrera.

Recuerda:

Así pues, un optimista Hamilton ocupa el segundo puesto del campeonato tras seis grandes premios y está a las puertas de la victoria tras quedar segundo, por segunda vez consecutiva, tras Andrea Kimi Antonelli.

"No podría estar más cerca [de la victoria]", declaró Hamilton tras el Gran Premio de Mónaco del domingo. Por lo tanto, el británico no se siente frustrado por la enorme diferencia de 66 puntos con respecto a su sucesor en Mercedes, lo que hace poco probable que consiga su octavo título en 2026.

Por ahora, todo gira en torno a las mejoras y los resultados hablan por sí solos: Hamilton cuenta con una ventaja de 15 puntos sobre Leclerc, y lleva una ventaja de 5-4 en su enfrentamiento directo en clasificación —incluidas las sprints— tras haber perdido por 23-7 en 2025.

Lewis Hamilton, Ferrari SF26

Lewis Hamilton, Ferrari SF26

Foto de: Erik Junius

"No puedo creer que sea segundo en el campeonato y estoy muy feliz y agradecido por ello", añadió Hamilton, antes de dar crédito al jefe del equipo, Fred Vasseur, con quien ganó el título de GP2 en 2006, por su cambio de rumbo.

"No podría haberlo conseguido sin este equipo, sin la fiabilidad con la que contamos y, por supuesto, sin Fred. Fred me ha apoyado de forma increíble. El año pasado fue muy duro para los dos y le estuve suplicando que hiciera ciertos cambios [en el equipo y el coche], y él lo hizo".

"Los hizo y ahora estoy viendo los frutos de ello, y por fin puedo darles lo que esperan. Aún es muy pronto en la temporada, así que solo tenemos que seguir luchando. De hecho, diría que es más fácil luchar por el título que defenderlo. Así que, aunque estos chicos son muy rápidos y forman un equipo increíble, vamos a seguir presionando, a seguir persiguiéndolos, y no tengo ninguna duda de que, en algún momento, lo conseguiremos".

Si Hamilton volviera a saborear la victoria, sería la primera desde el Gran Premio de Bélgica de 2024 —en realidad cruzó la línea de meta en segunda posición, pero su compañero de equipo George Russell fue descalificado— y la número 106 de su legendaria carrera.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Pero para ello tiene que superar a su antiguo equipo, que cuenta con un récord perfecto este año, ayudado por su joven estrella Antonelli, cuya victoria en Mónaco le permitió igualar la mejor racha de Hamilton: cinco victorias consecutivas.

"Mercedes lleva claramente por delante de todos desde hace bastante tiempo, y no hemos podido igualarlos", declaró Hamilton a 'Sky Sports'. "Antonelli hizo un trabajo fenomenal y estoy muy agradecido de poder ser testigo de su momento, y este es su momento. Así que estoy muy agradecido de poder estar ahí arriba, y poder compartir y ver eso".

"Estoy muy, muy agradecido a mi equipo porque, tras un año tan horrible como el pasado, por fin me encuentro en una posición en la que estoy reavivando la pasión y la fe que tenían en mí cuando me incorporé. Después de la gran crisis que sufrimos el año pasado, volver a remontar, es fantástico ver la lucha que hay en ellos. Están haciendo un trabajo fantástico y tenemos mucho trabajo por delante para intentar acortar esa distancia", cerró.

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