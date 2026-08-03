Lo más sorprendente de la rápida y gran transformación de Antonelli en F1

Hace doce meses, Andrea Kimi Antonelli, que entonces tenía 18 años, terminó el instituto en Bolonia. Un motivo para celebrar, pero en aquel momento probablemente fuera lo que menos le preocupaba.

Puede que el italiano hubiera aprobado sus exámenes escolares, pero su expediente en la Fórmula 1 no pintaba demasiado bien. Aunque tuvo un inicio por encima de la media en las primeras carreras fuera de Europa, empezó a suspender algunas pruebas a medida que la categoría se dirigía a Europa. Su debut en Italia, en Imola, resultó especialmente difícil, ya que se vio abrumado por toda la atención que suscitaba su regreso a casa, al tiempo que tenía que lidiar con la última suspensión trasera del Mercedes. Las cosas fueron de mal en peor durante el verano, y Antonelli acabó llorando en el Gran Premio de Bélgica tras quedar eliminado en la Q1, sin nada de confianza.

Las críticas no se hicieron esperar. Su talento era evidente, pero ¿fue su salto a la F1 demasiado pronto? ¿Deberían haberle cedido a otro equipo primero? Al fin y al cabo, a su compañero de equipo en Williams, George Russell, eso le funcionó bien.

Es fácil acertar a posteriori, pero eso no significa que la preocupación por los problemas de adaptación de Antonelli como debutante fuera infundada. Incluso Toto Wolff pasó de construir una burbuja a prueba de balas a su alrededor a mostrarse un poco más severo con él ante los medios, cuando el afán de Antonelli por erradicar los errores le llevó a conducir con cautela y, por lo tanto, a estar lejos del ritmo en su carrera de casa en Monza. "Toda la carrera fue decepcionante. Esto no cambia en nada mi apoyo y mi confianza en su futuro, porque creo que va a ser muy bueno. Pero hoy ha sido decepcionante", declaró Wolff en la pista italiana.

En aquel momento dije que, siempre que no causara ningún daño a su moral a largo plazo, la temporada de debut en la F1 de Antonelli, plagada de errores, era exactamente lo que necesitaba, y sigo manteniendo esa opinión hoy. Mercedes no tenía nada que ganar en 2025, ya que su atención se centraba por completo en el nuevo reglamento de 2026.

Así pues, aunque existía la presión de sustituir a todo un Lewis Hamilton en Mercedes, es difícil imaginar un escenario mejor para debutar en un equipo de primera línea.

Aprende a decir que no a tus amigos del instituto o a la gente que sale de la nada para intentar quedarse con una parte de ti. Choca contra el muro, destroza un coche, elige una configuración equivocada. Choca contra Max Verstappen en Austria; él te tiene en gran estima y te perdonará la primera vez. Antonelli aprendió mucho más en 12 meses que en cualquier universidad, recorriendo el mundo a toda velocidad durante 24 fines de semana mientras absorbía tanta información. Podría haberse ahogado, pero no lo hizo.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Como consecuencia, Mercedes esperaba y deseaba que se presentara un Antonelli diferente en los entrenamientos de invierno de 2026. Pero probablemente ni tan siquiera ellos estaban preparados para lo que sucedió.

El piloto más joven en conseguir la pole, el segundo más joven en ganar un gran premio, el piloto más joven en lograr un 'Grand Slam' y el primer piloto de la historia en ganar sus cuatro primeros grandes premios de forma consecutiva.

Sus cinco victorias consecutivas le sitúan en el séptimo puesto de la clasificación histórica, y todos los que le preceden acabaron ganando el mundial: Max Verstappen, Sebastian Vettel, Alberto Ascari, Michael Schumacher, Ayrton Senna.

Sin embargo, no se trata solo de las cifras, sino también de la forma en que las ha logrado.

Wolff y la cazatalentos Gwen Lagrue, que descubrió a Antonelli a los 11 años en el karting, siempre estuvieron convencidos de que esto estaba por llegar. Pero, tras gestionar las expectativas, quizá se preveía que Antonelli estuviese a la sombra de Russell durante al menos dos o tres años antes de arrebatarle el puesto. En cambio, ya ha llevado a la desesperación a su compañero de equipo, más experimentado.

Russell ha tenido una suerte muy mala en 2026, pero, más allá de eso, también se ha visto superado en cuanto a rendimiento. Y el piloto de 28 años sabe que tendrá que esforzarse más que nunca para seguir el ritmo de la última superestrella de la F1. Después de haber salido bien parado en la comparación con Hamilton durante el tiempo que compitieron juntos y de haber esperado con tanta paciencia una oportunidad de ganar el título, eso debe de haber supuesto una gran llamada de atención.

La accidentada temporada de debut de Antonelli a los 18 años no fue una gran sorpresa. Tampoco lo es su potencial para ganar el título. La verdadera sorpresa es la rapidez con la que ha pasado de ser el Antonelli "fallon" a ser un Antonelli favorito al título de pilotos con una ventaja de dos grandes premios al llegar al parón de verano.

Su balance de verano, sin duda, pinta mucho mejor que el del año pasado.

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