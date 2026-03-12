¡Así será Madring! Primeros renders del GP de España de F1 2026

¡Cada vez queda menos para que la Fórmula 1 vuelva a Madrid! Desde que la categoría dejó de visitar el Circuito del Jarama al término de la temporada 1981, la capital de España no había vuelto a tener un hueco en el calendario, pero eso cambiará en este 2026 con Madring, un circuito semipermanente que está siendo construido única y exclusivamente por el Gran Circo.

En cuanto al trazado, ya se conocen muchos datos de interés, como que cuenta con 5,47 kilómetros, dos túneles y 22 curvas, una de ella muy esperada y ya famosa, la Monumental, que será la más larga del calendario con 547 metros y además tendrá un 24% de peralte.

Sin embargo, debido a que las obras del trazado todavía están en marcha, con fecha de homologación prevista para el 31 de mayo, mientras que la carrera está previsto que se dispute el 13 de septiembre, todavía no se han podido visualizar imágenes representativas de lo que será el GP de España 2026.

Pero eso ha cambiado este jueves 12 de marzo gracias a los primeros renders publicados por Madring, con los que los aficionados se pueden hacer una primera idea de cómo se verá el evento.

Fotos: los renders de Madring antes del GP de España 2026 de la F1

Los primeros renders de Madring, sede del GP de España de la F1 2026

Las imágenes creadas a partir del ordenador se centran en La Monumental, la recta principal, el sector de alta velocidad del trazado madrileño, la secuencia de Valdebebas y la zona del Pelouse.

En el comunicado de Madring, los organizados del GP de Madrid de la Fórmula 1 en España también han querido presumir del éxito que hasta la fecha ha tenido la venta de entradas, con más del 70% de la capacidad total ya vendida.

Y probablemente, tras ver estos espectaculares renders, esas cifras no hagan más que aumentar en los próximos días y semanas.

Se espera que las obran avancen tal y como está previsto, con el objetivo de disputar una carrera de prueba antes de que la Fórmula 1 aterrice en Madring dentro de prácticamente medio año.