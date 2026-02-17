Así avanzan las obras de Madring de cara a su estreno en la F1 2026

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid está cada vez más cerca. Desde que la categoría dejó de visitar el Circuito del Jarama al término de la temporada 1981, la capital de España no había vuelto a tener un hueco en el calendario, pero eso cambiará en este 2026 con la creación de Madring.

Con el espectacular circuito semipermanente, Madrid volverá a ser el centro de atención el fin de semana del 13 de septiembre de 2026. Aunque la construcción de parte del trazado aún no está en marcha, ya se puede empezar a ver el carácter de este nuevo circuito urbano, tal y como ha podido comprobar Motorsport.com este martes 17 de febrero 'in situ' en la presentación de Ford como Local Event Supporter del GP de España, en un año especialmente importante para la marca estadounidense en su regreso a la máxima categoría de la mano de Red Bull.

A poco más de medio año de que la F1 aterrice en Madring, los organizadores han actualizado el estado de las obras y el progreso de la nueva casa del GP de España. En estos momentos, la fecha de homologación data del 31 de mayo y la carrera se disputará el 13 de spetiembre.

En estos momentos, ya se han vendido más de 80.000 entradas para el GP de España 2026 en Madrid, lo que equivale a un 72% del total del aforo. Mientras tanto, la parte de la vía urbana, de 1.4 km, ya no tiene alcantarillado y este jueves se empezará a asfaltar, para que después de semana santa arranque la segunda (de las tres) fases de asfaltado, que ya se puede hacer con el 90% del trazado.

En cuanto a uno de los grandes atractivos del circuito, la famosa Curva Monumental, que será la más larga del calendario con 547 metros, un 24% de peralte, también avanza satisfactoriamente.

Por otro lado, los organizadores de Madring no sólo están centrados en el trazado en sí mismo, ya que a partir de verano está previsto que empiecen a montarse las gradas y algunas zonas de hospitality.

Además, como novedad, se ha podido confirmar que se llevará a cabo una carrera de prueba interna junto a la Federación Española de Automovilismo antes de que Madring se disponga a debutar en la Fórmula 1.

José Vicente de los Mozos, Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, se mostró encantado con todos los progresos del proyecto y dio la bienvenida a Ford: "Hoy es un día importante, un paso más en este Gran Premio de España de la Fórmula 1, con un partner como es Ford, un partner a cinco años, y sigue consolidándose toda nuestra estrategia de marketing".

"Las obras, como pueden ver, van en plazo, acabaremos en mayo como está previsto, llevamos 80.000 entradas vendidas y si no hemos sacado más es porque a medida que vamos acabando el circuito tenemos que optimizar las tribunas a nivel de dimensión, no hay ninguna preocupación".

Por su parte, Luís García Abad, Director del GP de España de F1, también confirmó las buenas sensaciones con Madring: "Estamos cumpliendo todos los hitos que nos habíamos marcado. El desarrollo de la obra es compleja porque tenemos que desarrollarla manteniendo la actividad de IFEMA y respetando al vecindario, que yo creo que esos son los objetivos fundamentales".

Carlos Jiménez, Director de Operaciones de IFEMA Madrid, aseguró que el proyecto todavía está por delante de lo previsto: "Estamos en torno a una semana y media o dos semanas de adelanto en lo que respecta a la pista. Afortunadamente, al tener ese margen de adelanto, todo el retraso que ha habido en el asfaltado por la lluvia estaba compensado previamente. Pero de momento seguimos todavía con algo de margen sobre el plazo y, afortunadamente, vamos a aprovechar este lapso que nos da el tiempo de aproximadamente tres semanas de anticiclón para avanzar todo lo que se pueda con el asfaltado".