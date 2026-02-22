Así podrían ser los trofeos del GP de España en Madring: los tres diseños finalistas

Cada vez queda menos para que Madring abra sus puertas a la Fórmula 1. Del 11 al 13 de septiembre de 2026, la capital acogerá el Gran Premio de España, pero antes de que los monoplazas rueden por la esperada curva Monumental, ya hay otra carrera en marcha: la del trofeo que levantarán los pilotos en el podio.

Y esa batalla también tiene tres finalistas.

El símbolo de la victoria en el nuevo Gran Premio de España se decidirá el próximo 26 de febrero en el Palacio de Cibeles, en un acto institucional que reunirá a buena parte del jurado y a las principales autoridades madrileñas. La elección no es menor: el trofeo será la primera gran imagen icónica del regreso estable de la F1 a Madrid.

El jurado que elegirá el trofeo de Madring para la F1

El jurado —formado, entre otros, por el bicampeón mundial de rallies Carlos Sainz, el director del Museo Thyssen Guillermo Solana o la F1 Chief Race Promotion Officer Louise Young— seleccionó tres propuestas finalistas que representan tres maneras muy distintas de entender la victoria.

Trofeo "Regnatrix Aurea" – Sandra Val

La artista madrileña Sandra Val propone una pieza con carga simbólica y narrativa histórica. "Regnatrix Aurea" se inspira en la reina del ajedrez como arquetipo de poder, estrategia y dominio: una metáfora directa del campeón de Fórmula 1.

El diseño integra referencias al antiguo escudo de Madrid —como el grifo dorado y la corona— y reinterpreta la tradición griega de coronación de vencedores. No solo se trata de un trofeo, sino de una escenificación del triunfo: la ceremonia del podio adquiriría un componente casi performativo con una banda ceremonial inspirada en las "tainiai" clásicas.

Geometrías, relieves y hojas de acanto conectan la pieza con la artesanía española desde una estética contemporánea. Tradición, identidad madrileña y simbolismo clásico condensados en una sola obra.

Trofeo "Monumental" – Pinni Farina Product Design

Si alguien sabe traducir velocidad en forma, ese es el estudio italiano Pinni Farina. Su propuesta, titulada "Monumental", convierte la curva más icónica del trazado madrileño —una peraltada de alta velocidad— en escultura.

La pieza captura tensión, fluidez y precisión. Es, en esencia, un fragmento físico del circuito que el ganador se llevaría a casa. La silueta completa del trazado fluye a lo largo del objeto y un detalle en rojo carmesí conecta visualmente el trofeo con la identidad de la ciudad.

El mensaje es claro: ingeniería, aerodinámica y emoción convertidas en objeto. Un símbolo del regreso de la F1 a Madrid con un lenguaje limpio y decididamente automovilístico.

Trofeo GP Madrid – Laura Atalaya

La tercera vía apuesta por la sobriedad conceptual y la sostenibilidad real. Laura Atalaya plantea un trofeo monolítico que nace desde una base circular —el origen— y asciende transformándose en la geometría del circuito hasta culminar en un remate inclinado que evoca la curva Monumental.

No hay iconografías explícitas. El diseño se apoya en proporción, masa y materialidad para transmitir centralidad: Madrid como eje simbólico del campeonato.

Especialista en trofeos para grandes eventos y en el uso de materiales reciclados, su propuesta introduce un discurso alineado con los valores actuales de sostenibilidad en el deporte de élite.

¿Cuándo se sabrá el trofeo final del GP de España?

El ganador se anunciará el 26 de febrero a las 20:00 horas en el Palacio de Cibeles, en un acto que contará con la presencia del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Será el primer gran símbolo tangible del nuevo Gran Premio. Porque antes de que el campeón descorche el champán en septiembre de 2026, alguien deberá diseñar el objeto que inmortalice esa imagen.

Madrid ya calienta motores. Y esta vez, la primera bandera a cuadros será para el arte.

