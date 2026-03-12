Russell niega las comparativas con 2014 y explica por qué Australia fue engañoso

El ganador y líder del doblete de Mercedes en la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1, George Russell, sigue defendiendo que la diferencia de rendimiento entre ellos y sus rivales no es comparable al dominio del equipo de las balas plateados en 2014, al muchos han hecho ya sus respectivas alusiones en este inicio de curso.

Según el piloto británico, Mercedes no tiene la ventaja de motor que tenía en 2014 y, además, asegura que los equipos clientes pueden competir con ellos, aunque en estos momentos ellos mismos tengan alguna duda en cuanto a que los alemanes se han guardado varios secretos sobre el despliegue de la energía.

"Creo que no es comparable a 2014 porque en 2014 Mercedes tenía una gran ventaja en la unidad de potencia frente a todos los demás fabricantes. Y no había ningún equipo con motor Mercedes que pudiera competir. Ahora, el ganador de los últimos dos mundiales ha sido un coche con un motor Mercedes en la parte trasera".

"Así que sabes que McLaren es capaz de luchar contra nosotros. Y Ferrari y Red Bull parecen haber creado un motor muy cercano a lo que tenemos", dijo.

Russell también intentó cambiar el foco de sus rivales al asegurar que no es el motor lo que está marcando la diferencia, sino el chasis del W17.

"Por ahora, las diferencias parecen venir del coche. Creo que este año hemos hecho un monoplaza muy bueno. Se habla mucho del motor y, por supuesto, el motor es genial, pero el coche también es fantástico y eso no se le está dando la importancia que merece".

Y añadió: "Seguro que la brecha se cerrará rápido. Max no estuvo en la pelea la semana pasada y su compañero se clasificó tercero, así que se podría esperar que también estuviera en la pelea con un sábado normal".

El problema de Australia, según Russell, es que ningún equipo supo optimizar la sesión clasificatoria como lo hizo Mercedes, ya que en la carrera los rendimientos se acercaron mucho más.

"Mi opinión es que muchos equipos no optimizaron la clasificación. Creo que hicimos un trabajo muy bueno en la clasificación. Cuando miré los datos, éramos los más rápidos en las vueltas de salida, teníamos los neumáticos en una buena posición, fuimos los más rápidos en todas las curvas y claramente acertamos con la gestión energética".

"Pero creo que el domingo mostró el verdadero ritmo de los equipos. Si miras el último stint de Ferrari, básicamente hacían los mismos tiempos de vuelta que nosotros. Realmente creo, aunque no estoy seguro, que podríamos haber ganado la carrera si ellos hubieran parado cuando lo hicimos, pero sinceramente creo que habría sido una gran pelea", concluyó el actual líder de la Fórmula 1.

George Russell, Mercedes Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images