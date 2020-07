Leclerc, castigado para la parrilla del GP de Estiria

El sábado de Ferrari volvió a recordar al de hace una semana. Si hace siete días fue Sebastian Vettel quien cayó en Q2 y se tuvo que conformar con arrancar 11º, en esta ocasión le tocó a Leclerc sufrir las adversidades que los de Maranello están protagonizando en el arranque de la F1 2020.

El piloto monegasco se vio superado por su compañero alemán por seis décimas en la alocada Q1 bajo la lluvia, pero en la Q2 apenas les separaron 83 milésimas. Las suficientes para que Vettel (acabaría 10º) pasara a la ronda final y Leclerc acabase 11º.

Pero el joven de Ferrari ni siquiera saldrá en esa posición el domingo en el GP de Estiria, ya que fue doblemente investigado tras la clasificación y los comisarios le han considerado culpable de molestar a Kvyat entre las curvas 9 y 10.

Después de comparecer ante los comisarios y de que estos revisaran las pruebas disponibles, se consideró que Leclerc había molestado a Daniil Kvyat (AlphaTauri) durante la Q2. Así, decidieron imponerle tres puestos de sanción en parrilla, por lo que saldrá 14º, por detrás del propio Kvyat, Stroll y un sensacional George Russell. Además, recibe un punto en su carnet (ya suma 3 en los últimos 12 meses).

Además, los comisarios también investigaron a Leclerc por supuestamente no ralentizar cuando la bandera roja ondeó al final de la Q1, después del accidente de Antonio Giovinazzi y su detención en pista en la curva 4. No obstante, consideraron innecesario sanciónale porque "el piloto frenó fuerte y no aceleró tras la curva 9, y decidió no entrar a boxes cruzando la línea blanca, considerando que no habría sido seguro. A partir de ahí, completó una vuelta a una velocidad segura".

Así queda la parrilla: La parrilla de salida del GP de Estiria de F1 2020

"No fuimos lo suficientemente rápidos hoy. Cuando veo la diferencia con los coches de delante, estoy bastante sorprendido. Hay mucho trabajo por hacer. Tuvimos algunos problemas aquí y allá que tenemos que resolver, y también tengo que trabajar mi pilotaje en estas condiciones", reconoció Leclerc.

"Desgraciadamente, tuvimos lluvia intensa cuando montamos el segundo juego de neumáticos en la Q2, y no pude mejorar, lo que es una lástima. Opté por un setup más agresivo ayer, lo que me ha podido llevar a que mi conducción fuera menos predecible en lluvia. Pero creo que es la decisión correcta para mañana y le sacaremos partido".

