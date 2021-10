Leclerc, eufórico en Austin: "La mejor carrera del año"

El monegasco fue quirúrgico en la salida y mantuvo la cuarta posición, y luego brilló cuando dejó los neumáticos medios de Pirelli para cambiar a los duros. Con el compuesto más duro, el monegasco sacó más ritmo y ganó el duelo ante el McLaren de Daniel Ricciardo, quinto de la clasificación a 24 segundos.

En un fin de semana que finalmente no se vio afectado por las penalizaciones y los descensos de parrilla, Ferrari pudo probar sobre el terreno las bondades del nuevo sistema híbrido y los avances se vieron en el enfrentamiento directo conMcLaren.

De hecho, tanto Leclerc como Sainz consiguieron terminar por delante de al menos un coche de la casa de Woking, con el español finalmente séptimo, delante de Lando Norris. El resultado le permite al equipo de Maranello reducir aún más la diferencia en la clasificación de constructores.

"En cada vuelta he intentado dar lo mejor de mí", dijo Leclerc a los micrófonos deSky Sport F1 Italia. "El tercer puesto no era una utopía. Sergio Pérez no lograba escaparse con los neumáticos duros y yo estaba muy motivado con el coche. Lo he intentado y tengo que dar las gracias a todo el mundo, tanto en la pista como en Maranello, por el desarrollo que han aportado”.

Leclerc también quiso señalar que este año, a pesar de que toda la atención se ha centrado en el proyecto de 2022, las pocas actualizaciones que se han llevado a cabo en la pista siempre han supuesto un avance para el SF21.

"Las actualizaciones siempre nos han permitido dar un paso adelante y esto es positivo no solo para este año, sino también para la confianza de cara a 2022. Todo va bien por ahora y estoy muy contento".

Para Leclerc, el fin de semana en Austin fue una verdadera sorpresa. De hecho, el campeón de la F2 de 2017 pensaba que la pista de Texas era más favorable a los McLaren, pero en cambio el resultado final favoreció al Cavallino Rampante.

"Esperábamos sufrir este fin de semana y, en cambio, ha sido una de las mejores carreras del año. A pesar de terminar cuarto, ha sido una gran sorpresa, sobre todo por el ritmo de carrera", reconoció.

Antes de despedirse, Leclerc quiso destacar un motivo más de orgullo, la forma en que ha avanzado en la gestión de los neumáticos.

“Pienso que este año he dado un paso adelante en la gestión de los neumáticos. Llevo dos años trabajando en ello porque sabía que era un gran problema mío en 2019 y tiré muchos resultados a la basura por ello. Ahora creo que se ha convertido en uno de mis puntos fuertes", concluyó.