Leclerc reflexiona sobre las acusaciones de arrogancia

Acabada la temporada, los pilotos ultiman sus compromisos con los medios antes del inicio del nuevo curso, y las entrevistas en esta época suelen dejar un tono más reflexivo y a la vez más relajado.

En Sky Sport, Charles Leclerc repasó varios temas de interés. Allí admitió que él y Verstappen no se podían "ni ver" de niños, cuando eran rivales en el karting, y habló de sus aficiones y otros detalles de su vida.

Uno de ellos son las acusaciones que lee en redes sociales, de que se ha convertido en un piloto arrogante. Leclerc se defiende asegurando que siente que crecen los interesados a su alrededor, y que eso le hace no abrirse tanto como en el pasado.

"Lo que odio precisamente es la arrogancia. Cuanto más pasa el tiempo, más veo que la gente quiere ser mi amiga porque soy piloto de Ferrari, por eso tiendo a cerrarme un poco. Sin embargo, siempre trato de mantener los pies en el suelo y no enfadarme".

Cuando le preguntaron si seguía sintiendo el cariño de los aficionados, contestó: "Sí, siento mucha alegría y siempre miro sus mensajes en las redes sociales, tratando de responder a todos. A veces también hay fans críticos y no entiendo por qué, pero no importa".

En esa misma entrevista, Leclerc se declaró un enamorado de Maranello, la localidad de Ferrari, y recordó una anécdota que vivió hace años.

"Es un pueblo donde se respira Ferrari por todas partes. Todo el mundo vive para el equipo rojo, me di cuenta cuando llegué por primera vez. Antes, recuerdo una anécdota con Jules Bianchi [era su mentor, y sus familias eran muy amigas]. Le pregunté si podía ir con él, que iba a probar el simulador, y me dijo que no podía y que tenía que entrenar mucho si quería visitar algún día la sede".

Respecto a sus hobbies, señaló la moda: "Sí, la moda me entretiene, me relaja cuando vuelvo a casa y no estoy en pista. También me gusta mucho la música, sería genial hacer un reto con Lewis [Hamilton y él han mostrado en redes sociales que saben tocar más de un instrumento]".

Por último, sobre 2021, pidió a Papá Noel encontrarse "debajo del árbol un buen monoplaza" y "que la COVID-19 pueda ser derrotada de una vez por todas".

