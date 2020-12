El consejo de Vettel a Mick Schumacher para durar en la F1

Vettel entabló una gran amistad con su ídolo Michael Schumacher cuando llegó la Fórmula 1 y también se ha acercado a Mick, el hijo de 21 años del Kaiser, que debutará en la categoría en 2021 con Haas, equipo vinculado a Ferrari, como miembro de la Academia de pilotos de la escudería italiana.

Además de ser amigos fuera de la pista, Vettel compartió equipo con Mick Schumacher en la Race of Champions 2019 en México, continuando una tradición que inició con Michael.

El tetracampeón del mundo de F1, que correrá con Aston Martin Racing la próxima temporada, dice que Schumacher también podrá contar con su apoyo en sus primeros pasos en la F1.

"Estoy feliz de ayudarle en lo que pueda porque es un gran tipo y obviamente tengo una conexión muy especial con su padre", dijo Vettel cuando Motorsport.com le preguntó sobre la llegada de Schumacher a la F1.

"Es una pena que Michael no pueda ser testigo de la progresión de Mick en los últimos años y su salto ahora a la Fórmula 1".

"Así que, sí, por mi parte, me agrada mucho, nos llevamos bien y estoy contento de contarle todo lo que sé".

Sebastian Vettel and Mick Schumacher en la ROC 2019 de México

Schumacher, que llegará a la F1 después de proclamarse campeón de la Fórmula 2 en 2020, dijo que Vettel es un ídolo y un mentor para él como lo fue su padre para el cuatro veces campeón del mundo.

"Bueno, me siento halagado, obviamente. Vi a su padre ganar muchas más carreras de las que él ha podido verme ganar a mí, pero estaré encantado de ayudarle", respondió Vettel, que también dijo que Schumacher tendrá que forjar su propio camino en la F1.

"Estoy feliz de ayudarle, pero creo que es muy importante que él encuentre su propio camino y lo siga".

"Seguramente, como lo mucho que Michael me ayudó cuando le preguntaba y me aconsejaba, intentaré hacer lo mismo por él, cómo lo veo como persona, en lo que pueda ayudarle en su vida o en la pista con algunas cosas que he pasado en mi carrera".

Información adicional Ronald Vording

