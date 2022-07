La bofetada de realidad que sufrió Latifi el domingo en Silverstone

Cargar el reproductor de audio

Latifi fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación de Gran Bretaña, donde Carlos Sainz logró su primera pole position en F1. El canadiense, tras un complicado inicio de temporada, logró clasificarse por primera vez para la Q3, donde se clasificó décimo.

Ya había salido desde esa posición en Bélgica 2021, aunque en esa ocasión fue por una penalización de cinco plazas a Valtteri Bottas y Lando Norris. Aquel domingo, que los aficionados no olvidarán porque vivieron una completa farsa de carrera a dos vueltas y sin poder adelantarse, el joven aprovechó además el abandono de Sergio Pérez camino a la parrilla para ser noveno y puntuar, algo que solo ha logrado en dos ocasiones.

Muchos esperaban que Nicholas Latifi diera la campanada y también puntuara en este GP de Gran Bretaña, pero pese a los abandonos y varios problemas, solo pudo ser duodécimo.

Con el brutal accidente de Zhou en la salida, provocado por Russell, Latifi ganó dos lugares y partió octavo en la segunda salida tras bandera roja, y logró mantenerse en zona de puntos rodando cerca de otros coches. Un espejismo.

"Durante todo el primer stint estuve en posiciones de puntos. Podía sentir que estaba atrapado entre un grupo de coches que eran mucho más rápidos que yo y que yo solo estaba en ese trenecito porque el DRS me mantenía ahí", admitió. "Así que fue bueno recuperar esos sentimientos competitivos nuevamente".

Sin embargo, cuando llegó el turno de paradas, Latifi comprobó que efectivamente en ese Williams no había suficiente ritmo para un resultado óptimo.

"Me dije a mí mismo 'solo trata de aguantar tanto como puedas'. Estaba apretando absolutamente a fondo, sin gestionar. Luego, simplemente sucumbes al ritmo natural del monoplaza una vez que se separan los coches y se estira la fila, sin opción de DRS".

Se enfrentó a la realidad: "Y la realidad es que todavía estoy en el décimo coche, el más lento de la parrilla, y es una pena. Incluso con ventaja de neumáticos en comparación con Magnussen al final, nos faltaba mucha carga aerodinámica. E incluso en las curvas de alta velocidad, me estaba destrozando pese a llevar yo neumáticos blandos nuevos".

Latifi admite que tampoco esperaba poder puntuar, pero confiaba en evitar problemas y esperar: "Fue frustrante no poder luchar un poco más, ¿pero antes de la carrera esperaba puntuar? De manera realista, no. Pero estás en esos puestos durante bastante tiempo, ves un abandono aquí, otro allá, y esperas poder permanecer en ese grupo. Pero no iba a ser esta vez".

Además, el de Williams reveló un problema que le condicionó durante la carrera en Silverstone, uno de los peores circuitos posibles para sufrir algo así. "Tuvimos que gestionar algunas otras cosas. Tuvimos poco combustible para la carrera y tuve que ahorrar mucho combustible, y esta es la pista en la que menos quieres hacerlo, es la que más penaliza en términos de temperatura de los neumáticos. Pero independientemente de eso, simplemente no tenía ritmo".

Latifi narró la decepcionante sensación de ir a la mayor velocidad posible y que esa velocidad no sea suficiente.

"Me sentí rápido, fui rápido, y esta es una pista donde todo está al límite con el viento. Íbamos lentos, pero la sensación que tenía con el coche era que me sentía absolutamente tan a tope como podía. Pero llevaba el coche de una manera que no creo que hubiera podido hacer en el comienzo del año. Así que, en general, me sentí mucho mejor".

"¿Esperaba ser lo suficientemente rápido para terminar en los puntos? No, por lo que hay algunas cosas que investigar".

Por último, habló del chasis que usó este fin de semana: "Hubo algunos cambios, cambiamos el chasis este fin de semana, cambié a uno diferente al que he tenido en todo el año. Así que tenemos que ver qué queremos hacer al respecto en el futuro".

"Quiero decir, hubo algunas cosas positivas, no es que sea necesariamente revolucionario en términos de ritmo absoluto".