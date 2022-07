Marko, sobre Pérez: "Si quiere ser campeón debe vencer a Max, simple"

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Gran Bretaña, décima cita de la Fórmula 1 2022, permitió a Checo Pérez mantener el segundo puesto del campeonato de pilotos y recortar la diferencia frente a su compañero en Red Bull, Max Verstappen, tras ser él segundo y el neerlandés séptimo.

Checo Pérez salió cuarto, pero pronto pasó al último lugar tras un toque con Charles Leclerc en el segundo reinicio de carrera después del brutal accidente de Guanyu Zhou. A partir de ahí trabajó para meterse al grupo de los seis primeros cuando la carrera alcanzó su ecuador.

Pérez era cuarto justo antes de que saliera el coche de seguridad por el abandono del Alpine de Esteban Ocon. Red Bull decidió llamarle para una rápida parada en boxes, donde le pusieron el neumático blando, una estrategia por la que también optaron Carlos Sainz, posterior ganador de la carrera, y Lewis Hamilton.

"Después del reinicio, Pérez se dio cuenta que todavía podía ganar y demostró un espíritu de lucha increíble. Era el más veloz", expresó Helmut Marko, asesor de Red Bull, a la cadena Servus de Austria, propiedad de la misma empresa.

Cuando la carrera se reanudó, Pérez adelantó a Hamilton por el tercer puesto para después enfrascarse en un duelo con el piloto de Mercedes y con Charles Leclerc, que había perdido el liderato ante Sainz con neumáticos más duros y viejos.

Fue una vibrante batalla a tres bandas donde el mexicano salió vencedor a pesar de que por instantes su batería no le permitía el mismo rendimiento del sistema híbrido que la de Hamilton. Esa actuación le valió el reconocimiento de mejor piloto del día y de un Marko que habló así: "Definitivamente fue la mejor carrera en cuanto a la parte final”.

A pregunta de los allí presentes sobre si existe un piloto número 1 o 2 en Red Bull, Helmut Marko insistió en que por ahora no hay una decisión, pero dejó claro que si Checo quiere ser campeón, antes debe derrotar a Verstappen.

"No tenemos ninguna condición de piloto número uno o dos. Pero es algo simple, si quiere ser campeón del mundo debe vencer a Max y ese es el tema. Por nosotros no hay obstáculo. No tenemos nada decido".

Tras diez carreras, Verstappen lidera el mundial de pilotos por 34 puntos de ventaja sobre Checo y nueve más sobre Leclerc.