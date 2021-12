Así fue el difícil inicio del equipo de Frank Williams en F1

La temporada anterior, Frank se había asociado con el rico empresario petrolero canadiense Walter Wolf. Después de siete años de una interminable lucha financiera, sus sueños parecían haberse hecho realidad cuando finalmente encontró un generoso apoyo.

Wolf adquirió los coches y activos del desaparecido equipo Hesketh, rebautizando el 308C como Wolf-Williams FW05. Sin embargo, la temporada 1976 iba a ser un desastre, ya que los monoplazas no eran competitivos.

El ambicioso Wolf había encargado a Harvey Postlethwaite, que había fichado como parte del trato con Hesketh, que diseñara un coche nuevo para 1977.

Luego, a finales del 76, incorporó al ex de Lotus, Peter Warr, como director del equipo. El antiguo jefe, Frank Williams, pasó al puesto de tener que buscar patrocinadores y, por lo tanto, se vio expulsado de la organización que había fundado bajo el nombre de Frank Williams Racing Cars. Cuando el equipo Wolf llevó su nuevo WR1 a Argentina en enero de 1977 para la primera carrera del año y ganó con Jody Scheckter, él no estaba presente.

Frustrado por haber sido apartado, Williams abandonó el proyecto de Wolf y decidió comenzar de nuevo, estableciendo una empresa a la que llamó Williams Grand Prix Engineering. Después de todos esos años de tener que hacer chanchullos desde su debut con Piers Courage en 1969, no tenía nada, ya que dejó de pertenecer a la FOCA, algo que se había ganado con tanto esfuerzo, al separarse de Wolf.

Sin embargo, se había puesto en contacto con el piloto belga Patrick Neve, que tenía el patrocinio de la empresa cervecera Belle Vue, por lo que había luz al final del túnel. Después de lograr cierto éxito en FF1600 y la F3 británica, Neve había encontrado una oportunidad de llegar a la F1 con RAM a principios de 1976, llegando a competir en su país, en Zolder. También corrió para Ensign en Francia, mientras que Bernie Ecclestone le pidió que pilotara un Brabham-Alfa de fábrica por las calles de Birmingham como test para una carrera en F3000 que finalmente sucedió 10 años después.

Después de cerrar el trato con Frank, Neve participó en la carrera del International Trophy F2 en Silverstone, en la que realizó una actuación sensacional para terminar tercero. Por desgracia, nunca pudo repetir ese rendimiento en F1, y para colmo luego se especuló con que su coche estaba por debajo del límite de peso aquel día.

Mientras tanto, Frank encontró una suma extra de dinero de un hombre que representaba a una aerolínea de Arabia Saudí (Fly Saudia) y que estaba convencido de que a sus jefes les gustaría las carreras de F1.

Patrick Head y Frank Williams en la presentación del Williams FW06 en la nueva fábrica

Williams tenía un as bajo la manga, Patrick Head, a quien inicialmente había fichado para Williams a finales de 1975, justo antes de que se cerrara el trato con Wolf. Luego, trabajando con Postlethwaite en el proyecto WR1, Head se sintió tentado por el desafío de diseñar un monoplaza desde cero para la temporada siguiente.

"Todavía estaba en Wolf y de hecho estaba en un test en Sudáfrica", recuerda Patrick. “Frank me llamó por teléfono y me dijo: 'He empezado de nuevo. Tenemos un presupuesto para hacer 10 carreras, ¿quieres venir y unirte? Le dije que me lo pensaría y se lo diría cuando regresara".

"Creí que había llegado el momento de hacer mis propias cosas. Durante el primer año usábamos el coche de otro y luego lo hacíamos nosotros mismos para 1978. Sin embargo, no creo que pensara mucho más allá del primer año".

Patrick Neve, Williams Belle-Vue Saudi March 761

La principal tarea de Frank fue encontrar un chasis de segunda mano. Optó por un March 761 y, tras pagar a Max Mosley la suma de 14.000 libras esterlinas (ahora mismo serían unos 16.450 euros), adquirió cuatro motores DFV Cosworth usados ​​a precios de ganga.

El siguiente paso fue encontrar una fábrica y se instaló en la Unidad 10, Station Rd, Didcot en Oxfordshire, un local que había sido como un hogar para Wolf. Hubo retrasos en completar el papeleo, pero en una fecha que permanece grabada en la mente de Head, se mudaron... quizás antes de tiempo.

"Olvidé por qué no teníamos la llave", dice Head. "Estábamos desesperados por ponernos en marcha. Se acercaba el GP de España, así que empezamos el 28 de marzo de 1977. La fábrica tenía el suelo muy sucio. Había sido un almacén de alfombras o algo así. No tenía maquinaria, ni equipamiento, nada. Necesitaba configurar todo, y estábamos desesperados por ponernos en marcha".

A principios de mayo, el equipo partió hacia el circuito del Jarama: "Teníamos un camionero un poco chapucero. Wolf tenía ese gran camión azul reluciente, y en nuestra primera carrera nuestro camionero dio marcha atrás y provocó daños...".

En España, Neve se clasificó en el puesto 22º y acabó 12º, a cuatro vueltas del ganador, Mario Andretti, de Lotus. Sin embargo, WGPE ya estaba en marcha. El equipo se saltó la cita de Mónaco y, en cambio, Neve fue a probar a Zolder, aunque sufrió un fuerte accidente que requirió un enorme trabajo de reparación.

"A Frank le habían dicho que era un chasis de 1976", recuerda Head. "Cuando se lo devolvimos a March para que lo repararan, los fabricantes hicieron un gran trabajo, pero cuando quitaron la pintura dijeron que era un coche de Vittorio Brambilla de 1974. ¡Había sufrido un gran cambio de piel varias veces antes!".

El accidente lógicamente no ayudó, dado que el equipo estaba funcionando con muy poco dinero.

"Se suponía que el presupuesto era de 200 mil dólares", comenta Head. "Se suponía que Neve debía aportar 100, y Frank debía poner 100. Acabamos teniendo 180, porque él solo consiguió 80, pero en esa época era bastante dinero".

"En realidad, no estuve muy involucrado en el presupuesto, pero no estábamos gastando casi nada. Íbamos en vuelos baratos y nos alojábamos en algunos de los hoteles económicos de Frank. En ese momento todo era muy divertido, ¡pero no estoy seguro de que ahora estuviera muy feliz en algunos de esos lugares! En cada circuito solo alquilamos una pequeña caravana de 12 pies como ...

"Ese año hicimos 11 carreras, y creo que hubo tres en las que no nos clasificamos. Eso realmente te llega dentro. Cuando haces las maletas y te vas el sábado por la noche, y todos los demás se quedan y preparan sus coches para la carrera, duele, de verdad...".

Patrick Neve, Williams March 761

Neve entró en el top 10 cuatro veces, logrando un afortunado séptimo puesto en Monza.

"Para ser sincero, tengo que decir que no era un personaje muy duro", recuerda Head. "La F1 estaba un poco por encima de su nivel. En realidad, no fui a Watkins Glen porque estaba trabajando en el coche nuevo. Pero al parecer, una vez pasó por encima de un piano en la chicane".

"Volvió y dijo que se había ido un poco y pidió que revisaran la suspensión. Había un margen de aproximadamente una hora entre las sesiones de entrenamientos, pero se quedó en el coche sin salir. Y nadie entendía por qué".

"Esa noche, cuando sacaron el asiento, toda la parte inferior del monocasco estaba agujereada. Eso es lo que era tan divertido de él. Cualquier persona normal salía y te decía: 'Lo siento, he roto un poco el monocasco'. Y no le regañábamos mucho ni nada de eso. Era un personaje divertido...".

A medida que Williams se expandía lentamente durante el 77, a su creciente plantilla llegó un joven fabricante/mecánico llamado Ross Brawn, que había estado anteriormente en Wolf-Williams.

"Creo que al principio era un romántico", recuerda Brawn. “Me habían acogido Patrick y Frank, y Frank era un tipo bastante icónico. Cuando él se tuvo que ir, siendo un niño romántico, me pareció que eso no tenía que haber sucedido".

"Así que cuando llegó la oportunidad de irme, no sentí ese vínculo con Wolf Racing que probablemente sí habría sentido si Frank y Patrick todavía siguieran allí. Fue una decisión fácil de tomar".

Brawn pasó la mayor parte de 1977 trabajando en F3 antes de unirse al nuevo equipo de Williams a finales de año.

"Conocer a Patrick en Wolf y trabajar para él fue la razón por la que volví cuando él y Frank fundaron Williams. Recuerdo que era el undécimo empleado, incluidos Patrick, Frank y las secretarias. No había muchos cuando llegué a Didcot".

Head admite que no tenía idea de que Brawn se convertiría en una figura clave en la Fórmula 1.

"Es realmente extraordinario", dice. "Entrevisté a Ross para el trabajo en Wolf. Había hecho un aprendizaje en Harwell [Establecimiento de Investigación de Energía Atómica en Didcot], y lo contraté como maquinista en el diminuto taller de máquinas que tenían".

"Estaba bastante claro que Ross era un tipo inteligente, pero incluso cuando fichó por Williams y le dimos algunos proyectos en los que trabajar, nunca fui consciente de que era capaz de hacer muchísimo más de lo que le estábamos dando. Esa es siempre una de las cosas interesantes cuando se da trabajo a gente: identificar a las personas que son capaces de hacer mucho más".

"Ross era mucho más tolerante en esa época que después. En ese momento no sentías ambición en Ross. Si la tenía, ¡hizo un buen trabajo ocultándolo!".

Alan Jones, Williams FW06, Long Beach 1978.

Head y su número dos, Neil Oatley, pasaron la última parte de 1977 diseñando lo que se convirtió en el Williams FW06. En enero de 1978, el nuevo fichaje Alan Jones disputaba el GP de Argentina en el coche patrocinado por Saudia.

El coche tenía buen aspecto y estaba bien diseñado, y como Jones había ganado el GP de Austria del año anterior con Shadow, no había dudas del talento del piloto. De repente, Williams era un equipo serio, y en 18 meses estaría ganando carreras y marcando el ritmo.

"No pudimos hacer nada contra gigantes en el 77", admite Head, "pero en el 78 empezamos a molestar a algunas personas. Teníamos alrededor de 350.000 libras de presupuesto en 1978, que es un presupuesto viable para un coche, pero Frank todavía nos llevaba a sus alojamientos baratos...".

Mientras tanto, a Neve nunca le tuvieron demasiado en cuenta para ser el piloto de 1978. Esa temporada solo compitió una vez, cuando no pudo pre clasificarse en Zolder después de cerrar un trato para correr con un March bajo su propio nombre. Después de una etapa corriendo en turismos, desapareció de la escena, y murió en 2017, a los 67 años de edad.

Para Frank, esa temporada inicial de 1977 con el antiguo March y el renacimiento que suponía tras su salida de Wolf siempre sería significativo.

"No tengo malos recuerdos del 77", le dijo a este escritor cuando el equipo celebró su vigésimo aniversario en 1997. "Pero la parte de no clasificarnos, y estar muy atrás en la parrilla… De vez en cuando alguien venía a gritarnos en boxes y abochornarnos cuando molestábamos en pista a otro coche más rápido".

"No llegué a ninguna parte por mi cuenta a la primera. Pero me dieron la oportunidad de empezar de nuevo, y la aproveché. Creo que el 69 no se puede olvidar y jugó un papel importante, pero lo principal fue 1977. Fue muy difícil, pero divertido, valió la pena y estábamos convencidos de que lo conseguiríamos".