Hulkenberg no deja la F1 pese a quedarse sin sitio para 2020

A Hulkenberg, tras la llegada de Ocon a Renault, solo le quedaban dos opciones para seguir como titular en F1. Sin embargo, Alfa Romeo renovó a Antonio Giovinazzi, y el propio alemán se ha cerrado la puerta de Williams, que parece que elegirá a Nicholas Latifi como compañero de Russell para 2020.

"No hay arrepentimiento", dijo Hulk. "Por supuesto he cometido errores que me hubiera gustado evitar, como todos alguna vez. Hay algunas decisiones o cosas que ahora haría diferente, pero siempre es fácil decir eso a posteriori”.

"Así que en general me siento en paz con lo que he logrado y no creo que me esté retirando como piloto. No abandono la Fórmula 1. Quizás no esté en la parrilla, pero si hay una oportunidad, estaré listo".

Cuando se le preguntó qué podría haber hecho diferente de cara a 2020, Hulkenberg añadió: "Si ahora fuera hacia atrás en el tiempo, habría decisiones... no siento que haya hecho algo mal. Seguro que cometí errores aquí y allá en las carreras".

"Lo de Hockenheim fue muy amargo (se salió cuando luchaba por el podio). Eso influyó para el año que viene, pero la suerte estaba echada. No pude llegar a un acuerdo con Haas. Pero está bien, así son las cosas. La situación es así, pero lo puedo gestionar bien".

Galería Lista PASA LAS FOTOS Y DESCUBRE CÓMO ESTÁ LA PARRILLA PARA 2020 1 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mercedes AMG F1 2 / 31 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton (confirmado para 2020) 3 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas (confirmado para 2020) 4 / 31 Foto de: Erik Junius Scuderia Ferrari 5 / 31 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sebastian Vettel (confirmado para 2020) 6 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc (confirmado para 2020) 7 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull Racing 8 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen (confirmado para 2020) 9 / 31 Foto de: Erik Junius Alex Albon (confirmado para 2020) 10 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Scuderia Toro Rosso pasará a llamarse Alpha Tauri en 2020 11 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly (confirmado para 2020) 12 / 31 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Daniil Kvyat (confirmado para 2020) 13 / 31 Foto de: Erik Junius Renault F1 Team 14 / 31 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Daniel Ricciardo (confirmado para 2020) 15 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Esteban Ocon (confirmado para 2020) 16 / 31 Foto de: Renault F1 Haas F1 Team 17 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen (confirmado para 2020) 18 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean (confirmado para 2020) 19 / 31 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images McLaren F1 20 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz (confirmado para 2020) 21 / 31 Foto de: McLaren Lando Norris (confirmado para 2020) 22 / 31 Foto de: McLaren Alfa Romeo Racing 23 / 31 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen (confirmado para 2020) 24 / 31 Foto de: Erik Junius Antonio Giovinazzi (confirmado para 2020) 25 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Racing Point 26 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll (confirmado para 2020) 27 / 31 Foto de: Racing Point Sergio Pérez (confirmado para 2020) 28 / 31 Foto de: Racing Point Williams Racing 29 / 31 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell (confirmado para 2020) 30 / 31 Foto de: Williams Robert Kubica confirmó que dejará Williams a finales de 2019; Latifi, actual reserva del equipo, parece el candidato número 1, tras la negativa de Hulkenberg 31 / 31 Foto de: Williams

Se ha relacionado a Hulkenberg tanto con el DTM como con la IndyCar, pero insiste en que no ha tomado ninguna decisión.

"No firmé nada y no lo haré de momento. Recibí llamadas de diferentes, digamos categorías, equipos, pero realmente no está está pasando nada en este momento".

"Para ser sincero, estoy bastante relajado. Terminaré la temporada y quiero hacerlo lo más exitosamente posible y luego, después de eso, quiero tomarme un momento, o dos o tres, para mí. Y ver qué quiero hacer, qué me resulta interesante".

"No me parece que tenga que apresurarme simplemente por correr, así que estoy bastante relajado".

Hulkenberg confirmó que si fuera a la IndyCar solo correría en circuitos mixtos.

"Siempre dije que no soy un gran aficionado de los óvalos. Y los tengo mucho respeto, pero no parecen ser lo mío. Así que sí, me limitaría a circuitos mixtos".

El piloto de Renault admitió que la posibilidad de tomarse un año sabático está ahí: "Siento que pasar una década en F1 es intenso, viviendo a ese ritmo tan alto, así que por eso cuando empiece el nuevo año tengo que ver cómo me siento y cómo se desarrollan las cosas, cómo evolucionan y en qué dirección. Sinceramente, en este momento, simplemente no sé".