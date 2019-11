Hamilton estrena casco en el GP de Brasil homenaje a Senna

El recién proclamado campeón del mundo por sexta vez, Lewis Hamilton, contará con un casco especial para la cita brasileña de la Fórmula 1 este fin de semana, que puedes ver en las fotos de arriba.

En Interlagos, el británico utilizará una versión diferente de su habitual diseño. Así, el color verde y amarillo cobran protagonismo, con la bandera brasileña en la parte superior.

Es el último homenaje que le hace a su ídolo Ayrton Senna, como explicó: "Es una especie de tributo, pero además no hay pilotos brasileños y sé lo mucho que Brasil echa de menos a Ayrton. Él me inspiró a hacer lo que hago".

“Superman era mi superhéroe favorito, y quería ser Superman, y vi a Ayrton pilotando y defendiéndose a sí mismo y me inspiró. Cuando era niño, en Stevenage, me enfrentaba constantemente a la intimidación, y fue genial ver a alguien defenderse por sus creencias. Su actitud de nunca rendirse, su estilo de pilotaje agresivo y su gran talento era de admirar, y eso me inspiró a hacer lo mismo".

"Su legado en F1 sigue en pie. Sigue siendo uno de los mejores de todos los tiempos, movió a toda una nación y no conozco otro piloto que influyera tanto a su país. Si acaso Fangio. Pero si recuerdas cuando falleció la princesa Diana, cuánta gente se echó a la calle, pasó lo mismo cuando falleció Ayrton".

El diseño ha sido creado por el carioca Rai Caldato.

Ese casco se une a todos los diseños especiales de cascos en la Fórmula 1 2019. ¿Cuál te gusta más?

