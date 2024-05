Horner duda que Newey fiche por otro equipo de F1 en 2025

Tras el bombazo de la salida de Adrian Newey de Red Bull al final de esta temporada, todos se preguntan qué hará el gurú técnico, el gran genio de la aerodinámica. Ofertas no le faltan, y prácticamente nadie en el paddock oculta que ficharle sería un sueño.

Mientras Helmut Marko, asesor de Red Bull, cree que se le podrá ver 'de verde' en referencia a Aston Martin, Christian Horner, director del aún equipo de Newey, le ve más al margen de la Fórmula 1.

"Si hablas con Adrian y te fijas en las declaraciones que ha hecho, Adrian ha decidido que ha llegado el momento de retirarse después de casi 35 años, ahora que tenemos un equipo tan fuerte y con la ingeniería tan profunda que tenemos", dijo Horner en el GP de Miami.

Ante la posibiliad de que se vaya a un rival y ponga en apuros a los de Milton Keynes, ya que es libre de fichar por alguna otra escuadra en 2025, Horner insistó: "Adrian, creo, se va a tomar un tiempo lejos de la Fórmula 1. A sus 65 años, no se le puede culpar. Se ha ganado ese derecho, se ha ganado el derecho a tomarse un tiempo. Lo que decida hacer después, será su elección".

Una de las teorías para explicar la marcha de Newey son las discrepancias que habrían surgido entre él y Horner, pero el director asegura que no tiene nada que ver con él: "He hablado largo y tendido con Adrian sobre eso y la postura de Adrian es muy clara. Hemos disfrutado de una gran relación, seguimos disfrutando de una gran relación, somos amigos además de compañeros de trabajo. Ha hecho mucho por este equipo y nos entristecerá verle marchar. Pero ha dejado el equipo en buena forma y tenemos un gran equipo de personas y fuerza en profundidad para llevarnos adelante".

"Por desgracia, nada es para siempre. Adrian estuvo en Williams durante siete años, en McLaren durante siete años, nosotros conseguimos tenerle durante 18 años. Así que creo que hemos disfrutado de grandes momentos, dentro y fuera de la pista. Ha sido un viaje maravilloso con Adrian. Es un amigo, es el padrino de mis hijos y seguimos siendo amigos. Estamos bien posicionados para el futuro y dentro del equipo técnico que tenemos... siempre supimos que este día llegaría y es algo que desde 2014, cuando Adrian estuvo muy cerca de irse, se montó esa estructura".

Reforzando esa idea de que esperaba la marcha de Newey desde hace casi una década y se había preparado para ello, Horner dijo: "Sabíamos que iba a llegar ese momento y hemos creado una estructura para recoger el testigo y seguir adelante, y eso es algo que hemos puesto en marcha en los últimos cinco o seis años".

Por último Horner confirmó que Newey ya no verá el desarrollo técnico de Red Bull por si se marcha a otro equipo, y que de hecho no estará en todas las carreras: "Bueno, Adrian está muy centrado ahora en el RB17, por lo que no ha asistido a ninguna reunión informativa durante el fin de semana salvo a la de la estrategia de carrera. No tiene acceso a ningún dato, no está dibujando ninguna pieza. Está muy centrado en el RB17 hasta el final de su contrato. Estará en algunas carreras de aquí a final de año, principalmente donde tengamos clientes del RB17".