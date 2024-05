Alonso tuvo una productiva charla con la FIA para mejorar la F1

El piloto de Aston Martin puso el tema de las sanciones en el punto de mira en el Gran Premio de Miami cuando algunos pilotos quedaron impunes en varios incidentes porque según él "no eran españoles".



Eso pasó después de que los comisarios le impusiesen diferentes sanciones en el GP de Australia y en la carrera al sprint de China por un pilotaje que, en su opinión, estaba dentro de lo permitido, pero luego le molestó que Lewis Hamilton se saliera con la suya tras lanzarse de forma muy optimista en la primera curva de la sprint de Miami y colisionase contra los dos Aston y Lando Norris.



"Supongo que no decidirán nada, porque no es español", dijo Alonso inmediatamente después de la carrera del sábado cuando se le preguntó si la FIA penalizaría a Hamilton.



"Pero creo que arruinó la carrera a algunos pilotos, sobre todo a Norris, que tenía un coche muy rápido y se quedó fuera después de ese incidente".



Tras eso, Alonso fue cazado hablando con Ben Sulayem en Miami y ha dicho que está contento después de escuchar sus palabras sobre cómo mejorarán las cosas en el futuro.



"Hablé con él y siempre está de acuerdo con todas las opiniones que tienen los pilotos", dijo Alonso, cuando Motorsport.com le preguntó lo útil que fue su charla con Ben Sulayem.

"Sabe que somos nosotros los que conducimos los coches y los que podemos tener algunas sugerencias sobre las cosas. Hay un par de temas que tenemos que abordar como categoría. Pero siempre nos ha escuchado. Vamos a ver si hacemos de la F1 un deporte mejor y un poco más consistente", añadió.

Motorsport.com cree que la FIA está cerca de introducir un conjunto más claro de directrices para los pilotos de F1 y otras categorías que aportarán una mayor claridad a lo que se espera de ellos en cuanto a su comportamiento en la pista.

Ya se han mantenido conversaciones con las partes interesadas, incluida la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), para ayudar a elaborar un documento que abarcará todos los aspectos de las carreras, incluidos los adelantamientos, las defensas y los límites de la pista.



El plan es que las nuevas reglas entren en vigor a principios de 2025, cuando se añadirán en el Código Deportivo Internacional. Se aplicarán a todos los niveles de las carreras para garantizar una mayor coherencia en todas las categorías.



Por el momento, las directrices que siguen los pilotos de Fórmula 1 se centran principalmente en quién tiene que dejar espacio cuando luchan por posición en la entrada de las curvas, las cuales entraron en vigor a principios de 2022.



El director del equipo Aston Martin, Mike Krack, cuyo equipo no tuvo éxito al solicitar una revisión de la penalización de Alonso en el sprint de China, dijo que una mayor coherencia sería de agradecer.



El director de los de verde dijo que era especialmente importante cambiar las cosas ya esta temporada, ya que ahora los comisarios están aplicando sanciones más duras de 10 segundos como parte de un nuevo conjunto de directrices con las que están trabajando.



"Hay dos elementos a revisar: uno es, obviamente, que queremos sanciones coherentes", dijo Krack.



"Pero, por otro lado, también hemos introducido nuevas directrices para esta temporada y, a veces, tal vez caemos un poco en el error de quedarnos atascados en cómo estamos hemos las cosas antes".



"A veces piensas que deberían ser más coherentes. Pero dependiendo de en qué extremo [de la penalización] estés, obviamente, [tienes] una interpretación diferente de la consistencia".



"Pero creo que todo el mundo quiere consistencia. Todo el mundo debería revisar las directrices, incluidos nosotros mismos, y luego ya empezar de cero", concluyó.

Información adicional de Filip Cleeren y Charles Bradley

