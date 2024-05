Verstappen: "Y si mi mamá tuviera pelotas, sería mi papá..."

Verstappen se tomó con resignación la victoria de Norris en el GP de Miami, que se le escapó tras la salida del Safety Car, un aspecto que quiso dejar claro en todo momento en las explicaciones posteriores a la carrera. Felicitó al joven piloto de McLaren por su primer triunfo en la categoría, pero aclaró que sin esa neutralización por el accidente de Logan Sargeant y Kevin Magnussen la historia habría sido diferente.

Max Verstappen se estaba acercando y tenía ya a Norris a 11 segundos en el momento del incidente, y existe la duda lógica de si realmente el Safety Car podría haber comprimido al pelotón por delante del inglés y no por delante del holandés, lo que acabó siendo clave.

Cuando Motorsport.com preguntó a Verstappen si podría haber ganado sin esa parada gratis, dado que aún tenía que hacer un pitstop, se produjo la divertida conversación en la que ninguno de los protagonistas dejó de sonreír:

-Verstappen: "Para ser sincero, no sé cuál era la diferencia antes del coche de seguridad. ¿Cómo de lejos estabas detrás de mí?"

-Norris: "Habría sido difícil. Habría tenido que adelantar a dos Ferrari, a un Red Bull, a Oscar... Oscar estaba haciendo un muy buen trabajo, así que me quito el sombrero ante él...".

-Verstappen: "Es decir, son siempre 'y si, y si, y si..." ¿verdad? Si mi mamá tuviera pelotas, sería mi papá, así que sí. Quiero decir, así son las carreras, a veces te sale, a veces no".

Esa y otra de nuestro medio fueron las únicas preguntas a Verstappen de los periodistas presentes en la sala de prensa del Autódromo Internacional de Miami más allá de las que hace la propia F1, y de hecho a Charles Leclerc solo le preguntó él.

En ese turno, Verstappen alabó el ritmo de Norris, especialmente en la primer parte de la carrera: "Realmente no lo vi al principio porque estaba más concentrado en Oscar y los Ferrari. Pero luego paré en boxes y escuché el ritmo al que estaba rodando él con los medios usados, y pensé: "Eso es una locura". Quiero decir, yo nunca hubiera podido hacerlo".

"Así que sabía que, incluso si no hubiera habido un coche de seguridad, cuando saliera con neumáticos nuevos habría tenido que esforzarme bastante para poder mantenerle detrás. Y llegó el Safety Car, pero son carreras, aveces juega a tu favor, a veces en tu contra. E incluso con ese Safety Car, todavía teníamos la oportunidad de ganar, pero claramente no fuimos lo suficientemente rápidos después de ese Safety Car. Y una vez que me di cuenta de eso, simplemente me tranquilicé y traté de llegar a meta en segundo lugar".

El del GP de Miami fue el primero en más de un año (desde Bakú 2023, a finales de abril) en el que Verstappen subía al podio sin ganar. Desde entonces, acumulaba 21 victorias en 23 carreras (las otras dos las había ganado Sainz con Verstappen 5º en Singapur y abandonando en Australia).