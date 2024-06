Horner muestra su apoyo a Pérez tras un GP de Canadá "horrible"

Gracias a la reñida victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1 y a los abandonos de Carlos Sainz y Charles Leclerc, en Milton Keynes abrieron hueco en el mundial de constructores hasta los 49 puntos, aunque la retirada de Sergio Pérez no ayudó.

El mexicano cayó eliminado en la Q1 de la clasificación durante el sábado, y después sufrió por escalar posiciones en la cita del domingo antes de chocar contra las protecciones, dejando su suma total en cuatro unidades en las pasadas tres pruebas.

"Fue un fin de semana horrible para 'Checo' [Pérez] y sufrimos algunos daños", dijo Christian Horner a Sky Sports F1. "Tendrá que volver fuerte en Barcelona. Por suerte, Ferrari tuvo problemas y no consiguió ningún punto, así que eso nos libra un poco, pero necesitamos que los dos coches puntúen, hoy nos hemos salido con la nuestra, pero necesitamos que 'Checo' vuelva a estar donde estaba a principios de año a partir del Gran Premio de España".

El responsable de Red Bull apoyó al mexicano, que hace poco firmó su renovación por dos campañas más: "Lo que vemos en 'Checo' una y otra vez es que cuando crees que está contra las cuerdas, se recupera. Es un piloto duro y tiene un carácter fuerte, y eso le duele más que a nadie".

"Estará decidido a volver y demostrar a todo el mundo la forma de la que sabemos que es capaz, y que mostró en las primeras cuatro carreras de este año", continuó Christian Horner.

La caída en picado de Sergio Pérez le envió a la quinta posición del mundial de pilotos, y al reflexionar sobre la dificultad de progresa en el Circuito Gilles-Villeneuve, dijo: "Pudimos solucionarlo, creo que hoy solo había una trazada, era muy difícil adelantar a veces. Fue más tarde en la carrera cuando se empezó a secar, y al principio solo era cuestión de mantener la calma".

"Han sido dos fines de semana duros, creo que vamos a reagruparnos, bajar la cabeza y aprender del gran premio. El sábado tuvimos un pequeño problema que nos impidió clasificarnos mucho mejor, pero lo entendimos inmediatamente después de la clasificación, lo que es positivo", continuó. "Queda mucho año por delante, y estoy seguro de que recuperaremos nuestra forma".

Sin embargo, no hubo ninguna excusa para su accidente, como reconoció: "Ha sido cosa mía, pisé la parte mojada de la sexta curva, y no se podía parar el coche. Estaba completamente mojado, toqué los frenos y no pude detenerme, así que fue un poco desafortunado".

