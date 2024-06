Hamilton: "Una de las peores carreras que he hecho, muchos errores"

El piloto británico terminó cuarto en la carrera del Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1, y perdió la última posición del podio contra su compañero, George Russell, que le pasó por el interior de la chicane final en los últimos compases. Lewis Hamilton arrancó séptimo después de tener problemas en la clasificación, y en los primeros giros se vio atrapado detrás de Fernando Alonso.

Sin embargo, tras superar al español durante las paradas en boxes, el heptacampeón se acercó al grupo de cabeza gracias al Safety Car que provocó Logan Sargeant y, tras la segunda neutralización por el accidente de Carlos Sainz, pudo pasar a las plazas de podio de forma momentánea.

Los neumáticos medios de George Russell fueron clave en los últimos instantes para acabar por delante, y en el momento en el que se le preguntó a Lewis Hamilton si estaba más contento que en la jornada del sábado, dijo a Sky Sports F1: "En realidad, no hay mucha diferencia. Durante el fin de semana, tuve una actuación muy pobre".

"Ayer, algunas otras cosas entraron en juego, pero fui sobre todo yo mismo, y luego, hoy, una de las peores carreras que he hecho, muchos errores", aseguró. "No obstante, si me hubiera clasificado mejor, habría estado en una mejor posición, así que es lo que hay, volveré a la pizarra para ver lo que pasó".

A pesar de su decepción personal, el inglés destacó el paso delante de su escudería, ya que Mercedes mejoró el rendimiento con su nuevo alerón delantero: "Muchas gracias a todos en la fábrica porque se está convirtiendo en un coche con el que podemos luchar, eso es lo más positivo de cara a la próxima parte de la temporada".

"Sé que nos esperan más mejoras, así que va a ser una batalla reñida y, si me concentro bien, conseguiré mejores resultados en algún momento", continuó. "Creo que este fin de semana el coche era capaz de ganar, por eso no es una gran sensación, pero nos llevaremos los puntos y lo seguiremos intentando".

Sobre lo que podría haber hecho para sacar más provecho de su fin de semana, el siete veces campeón del mundo respondió: "Podría haber pilotado mejor, con menos errores. Estaba atrapado detrás de Fernando [Alonso], no podía hacer nada, hice muchos errores durante el fin de semana en general, pero saco muchos aspectos positivos en términos de rendimiento, así que intentaré mejorar para la próxima carrera".

