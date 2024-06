Norris cree que "debería haber ganado" la carrera de Canadá F1

El británico adelantó tanto a Max Verstappen como a George Russell para tomar el liderato de la carrera del Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1, y empezó a sacar más de dos segundos por vuelta a ambos en un intento de aumentar su colchón. Sin embargo, su progreso se cortó de raíz cuando salió el primero de los dos Safety Car debido al accidente de Logan Sargeant.

Conoce lo que pasó en el Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Verstappen se lleva un loco GP de Canadá de F1 con lluvia y caos

En ese momento, el inglés tardó un giro más en entrar en boxes, lo que parecía erróneo, y la explicación del piloto fue que tuvo tiempo de sobra para entrar a montar un juego nuevo de intermedios y mantenerse por delante de sus rivales. En lugar de eso, con su vuelta adicional, se colocó detrás de la dupla, en tercera posición.

"Deberíamos haber ganado la carrera de hoy y no lo hicimos", reflexionó. "Así que es frustrante. Teníamos el ritmo, quizá no en seco al final, y resultó que no importaba demasiado, pero deberíamos haber ganado hoy, así de simple, no hemos hecho un buen trabajo como equipo para parar cuando debíamos y no quedarnos atrapados detrás del coche de seguridad, así que no creo que haya sido suerte o mala suerte".

"No creo que fuera lo mismo que Miami. Esto fue quizá tomar una decisión equivocada, es mi culpa y del equipo, y es algo que discutiremos después", dijo Lando Norris. "Creo que ahora estamos a un nivel en el que no estamos satisfechos con el segundo puesto, el objetivo es ganar y no lo hicimos. No fue el momento del primer coche de seguridad, tuve tiempo suficiente para entrar y no lo hicimos".

El inglés añadió que la decisión posterior de mantenerle fuera con los intermedios durante dos vueltas más durante la transición a gomas de seco le ayudó y casi hizo posible un overcut tanto sobre Max Verstappen como sobre George Russell, pero cedió la posición a ambos mientras intentaba calentar sus compuestos. Antes de que Lando Norris explicara el problema inicial, el neerlandés bromeó al decir que era una venganza por el Gran Premio de Miami, donde el de McLaren se benefició de un coche de seguridad para ganar.

"A veces funciona a tu favor y a veces en tu contra", reconoció el vigente campeón del mundo. "Así que esta vez, funcionaba para nosotros, supongo que en ese sentido, ahora es 1-1 este año, pero así son las carreras, también forma parte de ellas. Intentas mantener la calma todo lo que puedes, y también mantener la comunicación con el muro de boxes, y ellos contigo, para preguntar cuáles son las condiciones, creo que como equipo, tomamos las decisiones correctas".

Los mundiales de la temporada 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Así queda el mundial de F1 tras el GP Canadá: puntos y posiciones

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!