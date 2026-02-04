Honda define el test de Barcelona con Aston como "un buen paso en la dirección correcta"

Después de años de relación exitosa con Red Bull hasta el pasado curso, Honda se unió a Aston Martin para la F1 2026, convirtiendo a la escudería británica en equipo oficial. Y el estreno en pista en el Circuit de Barcelona-Catalunya culminó toda la preparación para un nuevo ciclo reglamentario.

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda Racing, habló de su trabajo en el proyecto, después de más de dos décadas en el fabricante nipón (desde 2003, y desde 2013 en la rama de carreras). Y ante la pregunta de cuáles son los objetivos desde su lado, contestó: "2026 es el primer año en el que aprendemos con Aston Martin Aramco en la pista. Aunque la asociación se anunció en 2023, todo se ha basado en la teoría y las simulaciones, por lo que hay mucha expectación por las pruebas".

"Por lo tanto, el primer objetivo es construir la relación fundamental entre las dos partes en la pista y el segundo es acumular kilometraje y recopilar datos, comprendiendo cómo funciona la unidad de potencia RA626H en el AMR26".

Y después de poco más de un día en los test de Barcelona (hicieron menos de cinco vueltas en la última hora del jueves y luego más de 60 el viernes con Fernando Alonso), admitió que se hizo esperar demasiado: "Francamente, ha tardado mucho en llegar. Años de desarrollo y trabajo duro culminan con esto. Sakura, HRC UK y Aston Martin Aramco han trabajado sin descanso para desarrollar, planificar y construir. El shakedown de Barcelona fue un momento crucial en nuestra relación y un buen paso en la dirección correcta".

Y para Bahrein (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero): "Nuestro próximo objetivo es acumular kilómetros con nuestra unidad de potencia para confirmar la fiabilidad del motor y comprobar todas las funciones. Estamos deseando ver cómo se comporta el conjunto, el coche y la unidad de potencia, como una sola máquina".

Por último, detallando sus responsabilidades como director general y jefe de ingeniería de pista de F1, comentó: "Mi función es amplia y variada, pero, al final, soy yo quien toma las decisiones finales en la pista en relación con la unidad de potencia. También dirijo a todos los miembros de Honda Racing Corporation en pista desde un punto de vista administrativo para asegurarme de que nuestras unidades de potencia estén listas".

Y continuó: "Antes de partir hacia la carrera, mantenemos una serie de reuniones con nuestros colegas de Sakura, en Japón, para comprobar la situación y planificar el evento. Normalmente, viajamos a principios de semana para que, cuando lleguemos al circuito, se puedan comprobar las condiciones del motor después del mantenimiento. Una vez allí, ajusto el plan con los ingenieros para el fin de semana, evaluando nuestras opciones y escenarios en función de las condiciones. Una vez hecho esto, nos reunimos con los ingenieros del equipo Aston Martin Aramco Formula One para repasar todos los detalles y asegurarnos de que estamos totalmente integrados".

"Cuando comienzan las sesiones, la unidad de potencia del coche la manejan principalmente otros miembros del personal de Honda. Mi trabajo consiste en tener una visión global y ver lo que ocurre en general. Tomaré las decisiones y me comunicaré con el equipo por radio".

"Al final de cada día, celebraremos una reunión interna sobre la unidad de potencia in situ y con nuestros compañeros de la sala de control en Sakura. Revisaremos lo que ha sucedido y pondremos en marcha medidas correctivas si hemos encontrado algún problema. A continuación, se informa de ello al equipo y se debate con él para asegurarnos de que estamos alineados".