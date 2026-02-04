Russell, ansioso por luchar contra Verstappen en 2026, y se fija en Aston Martin

George Russell está ansioso por disputar el título de Fórmula 1 contra Max Verstappen en 2026, con el piloto de Mercedes como favorito para hacerse con el campeonato mundial. La F1 introducirá un nuevo reglamento este año, lo que significa que los coches serán completamente nuevos y, con cambios tan radicales, actualmente se desconoce el orden jerárquico en la parrilla.

Pero teniendo en cuenta cómo la escudería de Brackley dominó el último cambio de motores, en 2014 (ganó ocho títulos consecutivos), y su impresionante estado de forma en el test de Barcelona de la semana pasada, el inglés es actualmente el favorito para conseguir su primera corona este año.

Sin embargo, la competencia será feroz, especialmente en Red Bull, que cuenta con el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, considerado por muchos como el mejor piloto de la F1 actualmente, por más que Lando Norris se hiciera con la corona de 2025 en el dominante McLaren MCL39, después de que el piloto neerlandés se quedara a solo dos puntos de robársela.

Por lo tanto, Russell prevé que Verstappen estará en la lucha, a pesar de las dudas sobre las posibilidades del holandés, teniendo en cuenta que Red Bull estrenará su unidad de potencia propia, que no se espera que sea tan potente como el motor Mercedes.

Así que cuando se le planteó a Russell la posibilidad de una lucha por el título en la presentación de su equipo para 2026, el cinco veces ganador de carreras en el Gran Circo dijo: "Quiero enfrentarme cara a cara con Max y, obviamente, Lando tuvo una gran temporada el año pasado".

George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21 Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images

"Pero no, eso no me supuso ninguna presión adicional. Creo que probablemente los aficionados y la gente esperaban un posible enfrentamiento entre Mercedes y McLaren, porque había mucha expectación, por el hecho de que Mercedes tuviera claramente la mejor unidad de potencia. Pero parece que los otros fabricantes de motores han hecho un buen trabajo, y sabemos que Red Bull siempre ha tenido un coche increíble, incluso durante los años de dominio de Mercedes. Era su motor lo que les fallaba, no su coche, y obviamente sabemos lo bueno que es Max".

"Así que, sí, creo que este año va a estar muy metido en la lucha, y eso es genial. Obviamente, uno siempre desea que sea un poco más fácil, pero nunca debería serlo y, si vas a ganar, quieres haber luchado por ello, y haber ganado de forma justa en la pista", prosiguió.

Russell tiene, obviamente, mucha historia a sus espaldas con Verstappen, dada su famosa pelea al final de la temporada 2024, pero el multicampeón de 28 años no es el único objetivo del británico. Le preocupa que la F1 pueda tener varios equipos en la batalla por el campeonato, en particular los que terminaron entre los cuatro primeros en 2025, con Ferrari también mostrando su potencial la semana pasada; Lewis Hamilton consiguió la vuelta más rápida en el Shakedown de Montmeló.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Ferrari

"El mejor escenario para el deporte y también para los pilotos es que haya varios pilotos y varios equipos diferentes compitiendo entre sí", añadió Russell. "Creo que, en este momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros somos, digamos, los cuatro equipos que están más cerca unos de otros".

Sin embargo, Russell mencionó otro equipo que podría entrar en la pelea, y ese es Aston Martin: ahora es un equipo motorizado de Honda, bajo el liderazgo del legendario diseñador Adrian Newey, y cuenta con el dos veces campeón de F1 Fernando Alonso.

"No se puede descartar lo que se ha visto de Aston Martin y lo que Adrian ha hecho con ese coche", dijo el piloto de Mercedes sobre la escudería de Silverstone. "Tiene un aspecto espectacular y Honda, en los últimos años con Red Bull, ha tenido un motor muy bueno".

"Así que también sabemos de lo que son capaces; sería fantástico ver una gran lucha. Recuerdo que en 2010, cuando estaban los McLaren, Fernando y los Red Bull luchando, eso es lo que caracteriza a este deporte, y eso es lo que esperamos que ocurra este año", remachó.