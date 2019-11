Hamilton y Vettel corren diferente cuando Verstappen está cerca

Hamilton y Verstappen se emparejaron en la primera vuelta del GP de México, con Hamilton sobrevirando en la curva 2 después de tener que abrirse ante la llegada del holandés. Ambos terminaron cruzando la escapatoria de hierba.

Cinco vueltas después, Verstappen se tiró desde lejos en el Foro Sol para adelantar a Valtteri Bottas, pero fue golpeado en la trasera derecha por el finlandés y luego volvió a pista cruzando la trazada. Este contacto provocó un pinchazo que dilapidó la carrera del holandés.

Aunque el de Red Bull no fue juzgado por ninguno de esos incidentes, su nombre apareció en la rueda de prensa post-carrera, cuando se les preguntó a Hamilton, Vettel y Bottas si competían diferente cuando Verstappen estaba cerca.

"Sí. Creo que cada piloto es ligeramente diferente. Algunos son más listos, otros son muy inteligentes, agresivos y algunos son directamente tontos", comentó Hamilton.

"Y por ello, después de todas esas experiencias de competir con los demás, das más espacio a algunos y con otros no es necesario porque son bastante respetuosos".

"Pero sí, en cuanto a Max... es muy probable que te toques con él si no le das un espacio extra, por lo que la mayor parte de las veces se lo das. Por mi experiencia, no tenía mucho espacio que darle en la curva 2, aunque no creo que fuera intencionado ni nada así".

"Él tiene un imán para este tipo de cosas, pero, de todos modos, logré mantener el coche en su sitio y en una trayectoria recta, afortunadamente".

Cuando también se le preguntó si trataba a Verstappen de manera diferente en carrera y si sentía que era el piloto más agresivo, Vettel respondió afirmativamente en ambos casos.

Cuando se le pidió que profundizara, Vettel dijo: "No, solo copia y pega [la respuesta de Hamilton]. Es verdad".

Bottas, describiendo el incidente en el Foro Sol, dijo que Verstappen se había merecido su propio pinchazo.

"Para mí, apareció de la nada por dentro en la curva 13 y, ya sabes, no pude desaparecer de allí", agregó Bottas. “Simplemente se tiró y nos tocamos. Recibió un pinchazo por eso, así que... sí, realmente no pude evitarlo, así que creo que se mereció su propio pinchazo, definitivamente".

"Pero, no sé, cada piloto es diferente. Algunos son más agresivos, otros lo son menos. No he competido de cerca desde hace algún tiempo con todos ellos, por lo que no puedo comentar en detalle sobre todos los pilotos".

Todos los ganadores del GP de EE UU de F1