Marini exhibe consistencia y regularidad: "Quiero seguir siendo la Honda más rápida"

El corredor italiano llegó a Honda, procedente del VR46, en 2024 para cubrir la baja de Marc Márquez. Desde entonces, Luca Marini sigue buscando su primer podio para la casa de Tokio, un objetivo para el cual solo le restan once oportunidades, ya que a final de año dejará HRC para enrrolanrse en una nueva aventura con el equipo Tech3, satélite de KTM.

Para Marini su paso por Honda no ha sido fácil, ya que seguramente ha coincidido con uno de los momentos más bajos a nivel técnico del fabricante japonés, incapaz de elevar las prestaciones de la RC213V al nivel de los principales contendientes.

Sin embargo, lo que lo se le puede negar al corredor italiano es su regularidad y, sobre todo, su tenacidad, ya que es el único de toda la parrilla de MotoGP 2027 que ha completado, hasta ahora, todas las vueltas realizadas en carrera, logrando además puntuar en todas ellas.

Esa regularidad se ha traducido en que Marini es ahora mismo décimo de la clasificación del Mundial de MotoGP, y único miembro del escuadrón de Honda que está en el top 10 de la general (79 puntos), por encima de las Honda de Diogo Moreira (15º), Johann Zarco (17º) y Joan Mir (18º), el mallorquín que solo ha logrado puntuar en cuatro de las once carreras celebradas, y que lidera la tabla de caídas con 15, por las seis de Marini, las del italiano siempre en entrenamientos.

"Estoy listo para volver a la pista y reencontrarme con el equipo. Estas últimas semanas han sido muy importantes a nivel físico y mental, una renovación para afrontar la segunda mitad de la temporada buscando nuestro máximo rendimiento", explica Marini, al que se ha podido ver entrenando con el resto de miembro de la VR46 Riders Academy durante el verano para llegar lo mejor preparado al desafio de Silverstone.

"Un circuito que te exige al máximo como piloto, así que es un buen lugar para retomar el ritmo de competición", añade antes de señalar su objetivo del fin de semana: "La clasificación volverá a ser el primer punto clave, y espero que podamos lograr entrar en la Q2".

El piloto más fiable de MotoGP

La pasmosa regularidad de Marini solo se compara con las de Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio. El japonés también ha puntuado en todas las carreras excepto la de Austin, donde se tuvo que retirar a cinco vueltas del final cuando iba cuarto por problemas técnicos en su Aprilia; lo mismo pasa con Di Giannantonio, que solo dejó de puntuar en Alemania, donde sufrió una caída temprana.

Por su parte, Raúl Fernández, ha terminado todas las carreras excepto la de Hungría (caída), mientras que en Barcelona, pese a terminar, no puntuó debido a un toque con Martín en la primera vuelta de la tercera salida, lo que le relegó a las últimas posiciones.

El brasileño Moreira, de LCR-Honda, también ha hecho gala de una gran regularidad en su año de rookie, terminado todas las carreras menos la de Francia (caída en mojado), dejando de puntuar también en Jerez (17º), su peor resultado del curso.

Con el futuro asegurado en Tech3, el objetivo ahora de Marini es mantener su regularidad y ser la primera Honda en la general. "Necesitamos seguir sumando puntos importantes para proteger nuestra posición entre los diez primeros de la clasificación, y mantenernos como la Honda más rápida", señala el hermano de Valentino Rossi.