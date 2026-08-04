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WRC Rally de Finlandia

Gil Membrado, el pupilo de Sainz que ya bate récords en el mundial de rallies

El joven español Gil Membrado, de 18 años, logró la victoria más joven en el mundial en la categoría júnior y en WRC3, para orgullo de su mentor Carlos Sainz.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Gil Membrado WRC3

Gil Membrado (Barcelona, 2007), ya ha hecho historia, consiguiendo la victoria más joven en la categoría junior del mundial de rallies y en WRC3, y lo hizo nada menos que en una de las pruebas más exigentes, y probablemente la más difícil, el Rally de Finlandia del pasado fin de semana.

En el junior, batió por dos segundos al local, el finlandés Leevi Lassila, mientras que en WRC3 sacó 4.7 segundos al italiano Matteo Fontana, igualando ahora en la segunda posición al polaco Tymoteusz Abramowski (ambos con 91 puntos), precisamente por detrás de Fontana (117 puntos).

"Es una sensación increíble", declaró Gil Membrado. "En las semanas previas, estaba muy estresado, pensando si sería lo suficientemente bueno para ganar en el WRC. Pero esto significa que sí. Hice un gran esfuerzo y estoy muy, muy orgulloso de mí mismo".

Gil Membrado, que compite con un Ford Fiesta Rally3 con Adrián Pérez de copiloto y los colores de Red Bull, tiene una relación personal y laboral con Carlos Sainz, el mejor piloto español en rallies, que se muestra orgulloso del primer triunfo en el mundial del catalán, y de dónde lo ha logrado.

Gil Membrado / Rudy Carezzevoli/Getty Images

Gil Membrado / Rudy Carezzevoli/Getty Images

En el campeonato junior, está a 24 puntos del sueco Calle Carlberg y a 21 del turco Ali Turkkan, pero aún queda la ronda de doble puntuación de Chile del 11 al 13 de septiembre, donde aspira a coronarse y, de paso, batir el récord de más joven de la historia, que ahora mismo tiene Sami Pajari en 2021, cuando tenía 19 años.

Precisamente Pajari, ya en la categoría reina:

En un vídeo que el WRC compartió en redes sociales, nada más conseguir la victoria, además de exultante, se vio a Membrado muy emocionado, y de hecho ante el micrófono solo atinó a decir "lo siento, no puedo hablar, demasiadas emociones". Rápidamente, más recompuesto, continuó: "... pero pff, este rally significa mucho para mí. Hollie preguntó a los pilotos top quién iba a ganar, y todos menos Thierry dijeron que un piloto escandinavo. Pero ganó un piloto español".

 

Un piloto español cuyo nombre debes apuntar bien, porque lo escucharás o leerás muy a menudo en el futuro, ¡y esperemos que coronado campeón el próximo mes!

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