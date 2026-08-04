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Fórmula E

La Fórmula E actualiza su calendario 2027 y renueva con Mónaco

La Fórmula E ha cambiado la fecha del ePrix de Mónaco 2027 y renueva con la carrera del Principado hasta 2031.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Jean-Eric Vergne, Citroen Racing

Jean-Eric Vergne, Citroen Racing

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

La Fórmula E ha anunciado un pequeño ajuste en su calendario 2026/2027. Mientras que la parte europea de la temporada iba a empezar en Berlín el 8 y 9 de mayo antes de ir sin pausa a Mónaco el 15 y 16, ahora la ronda en Montecarlo se ha puesto delante de la germana, y el ePrix de Mónaco 2027 será los días 1 y 2 de mayo.

Los organizadores del campeonato han explicado que el cambio de fecha se hace "con el fin de adaptarse al calendario de eventos del país", y además evita un solapamiento con el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), en el que compiten varios de los pilotos de la parrilla de la Fórmula E, y que iba a coincidir el 15 y 16 de Mónaco con las 6 Horas de Spa.

Además, se ha revelado también una renovación con el Automobile Club de Mónaco (ACM) para que haya ePrix de Mónaco de Fórmula E hasta al menos 2031.

El calendario 2026-2027 de Fórmula E: fechas, países y circuitos

Fecha País Circuito

TEST PRETEMPORADA

16-20 de noviembre 2026

  Spain España Madrid-Jarama
18 diciembre 2026 Saudi Arabia Arabia Saudí Yeda
19 diciembre 2026 Saudi Arabia Arabia Saudí Yeda
16 enero 2027 Mexico México Ciudad de México
6 febrero 2027 United States Estados Unidos Austin
20 febrero 2027 United States Estados Unidos Miami
13 marzo 2027 Brazil Brasil Sao Paulo
17 abril 2027 China China Sanya
1 mayo 2027 Monaco Mónaco Mónaco
2 mayo 2027 Monaco Mónaco Mónaco
8 mayo 2027 Germany Alemania Berlín
9 mayo 2027 Germany Alemania Berlín
29 mayo 2027 United Kingdom Gran Bretaña Brands Hatch
30 mayo 2027 United Kingdom Gran Bretaña Brands Hatch
18 junio 2027 Netherlands Países Bajos Zandvoort
19 junio 2027 Netherlands Países Bajos Zandvoort
26 junio 2027 Spain España Madrid-Jarama
27 junio 2027 Spain España Madrid-Jarama
10 julio 2027 China China Shanghai
11 julio 2027 China China Shanghai
24 julio 2027 Japan Japón Tokio
25 julio 2027 Japan Japón Tokio

"No hay ningún escenario en el mundo del automovilismo como el Circuito de Mónaco, y estamos encantados de llevar la próxima era de las carreras eléctricas al Principado", dijo Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E. "El emblemático test del GEN4 de David Coulthard en nuestra última prueba sentó un precedente inmejorable para lo que será otro fin de semana espectacular. Con velocidades más elevadas, aún más adelantamientos y una intensa acción rueda a rueda, esta doble prueba, la joya de la corona, promete ser la mejor hasta la fecha".

Por su parte un representante del Automobile Club de Mónaco (ACM) comentó: "Nos complace anunciar que el Automobile Club de Mónaco y la Fórmula E han acordado prorrogar su colaboración hasta 2031. Esta prórroga subraya el papel central del Principado en la evolución de la movilidad eléctrica y garantiza la continuidad del ePrix de Mónaco, que se ha convertido en una cita destacada del calendario internacional. El ACM espera continuar este viaje junto a la Fórmula E y contribuir año tras año al prestigio mundial de Mónaco".

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