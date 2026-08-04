La Fórmula E actualiza su calendario 2027 y renueva con Mónaco
La Fórmula E ha cambiado la fecha del ePrix de Mónaco 2027 y renueva con la carrera del Principado hasta 2031.
Jean-Eric Vergne, Citroen Racing
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
La Fórmula E ha anunciado un pequeño ajuste en su calendario 2026/2027. Mientras que la parte europea de la temporada iba a empezar en Berlín el 8 y 9 de mayo antes de ir sin pausa a Mónaco el 15 y 16, ahora la ronda en Montecarlo se ha puesto delante de la germana, y el ePrix de Mónaco 2027 será los días 1 y 2 de mayo.
Los organizadores del campeonato han explicado que el cambio de fecha se hace "con el fin de adaptarse al calendario de eventos del país", y además evita un solapamiento con el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), en el que compiten varios de los pilotos de la parrilla de la Fórmula E, y que iba a coincidir el 15 y 16 de Mónaco con las 6 Horas de Spa.
Además, se ha revelado también una renovación con el Automobile Club de Mónaco (ACM) para que haya ePrix de Mónaco de Fórmula E hasta al menos 2031.
El calendario 2026-2027 de Fórmula E: fechas, países y circuitos
|Fecha
|País
|Circuito
|
TEST PRETEMPORADA
16-20 de noviembre 2026
|España
|Madrid-Jarama
|18 diciembre 2026
|Arabia Saudí
|Yeda
|19 diciembre 2026
|Arabia Saudí
|Yeda
|16 enero 2027
|México
|Ciudad de México
|6 febrero 2027
|Estados Unidos
|Austin
|20 febrero 2027
|Estados Unidos
|Miami
|13 marzo 2027
|Brasil
|Sao Paulo
|17 abril 2027
|China
|Sanya
|1 mayo 2027
|Mónaco
|Mónaco
|2 mayo 2027
|Mónaco
|Mónaco
|8 mayo 2027
|Alemania
|Berlín
|9 mayo 2027
|Alemania
|Berlín
|29 mayo 2027
|Gran Bretaña
|Brands Hatch
|30 mayo 2027
|Gran Bretaña
|Brands Hatch
|18 junio 2027
|Países Bajos
|Zandvoort
|19 junio 2027
|Países Bajos
|Zandvoort
|26 junio 2027
|España
|Madrid-Jarama
|27 junio 2027
|España
|Madrid-Jarama
|10 julio 2027
|China
|Shanghai
|11 julio 2027
|China
|Shanghai
|24 julio 2027
|Japón
|Tokio
|25 julio 2027
|Japón
|Tokio
"No hay ningún escenario en el mundo del automovilismo como el Circuito de Mónaco, y estamos encantados de llevar la próxima era de las carreras eléctricas al Principado", dijo Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E. "El emblemático test del GEN4 de David Coulthard en nuestra última prueba sentó un precedente inmejorable para lo que será otro fin de semana espectacular. Con velocidades más elevadas, aún más adelantamientos y una intensa acción rueda a rueda, esta doble prueba, la joya de la corona, promete ser la mejor hasta la fecha".
Por su parte un representante del Automobile Club de Mónaco (ACM) comentó: "Nos complace anunciar que el Automobile Club de Mónaco y la Fórmula E han acordado prorrogar su colaboración hasta 2031. Esta prórroga subraya el papel central del Principado en la evolución de la movilidad eléctrica y garantiza la continuidad del ePrix de Mónaco, que se ha convertido en una cita destacada del calendario internacional. El ACM espera continuar este viaje junto a la Fórmula E y contribuir año tras año al prestigio mundial de Mónaco".
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