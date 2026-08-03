En McLaren sorprendió ver a Ferrari en Madring y aseguran que tienen "ventaja"

El nuevo circuito urbano de Madrid, conocido como Madring, acogerá por primera vez el Gran Premio de España de Fórmula 1 el fin de semana del 13 de septiembre. Al ser un circuito totalmente nuevo y que acaba de construirse, todos los equipos deberán empezar de cero, menos uno: Ferrari.

El equipo de Maranello llevó a Charles Leclerc y Lewis Hamilton a la pista madrileña para completar un filming day el mes pasado, un movimiento que sorprendió a todos, tal y como reconoció el director del equipo McLaren, Andrea Stella.

"No sabíamos nada de la jornada de pruebas de Ferrari en Madrid, no se nos había comunicado con antelación. Esta situación fue toda una sorpresa para nosotros".

Pero el jefe de McLaren también confirmó que las imágenes recopiladas habían sido compartidas con el resto de equipo de la parrilla de Fórmula 1, algo de agradecer.

"No obstante, nos alegra que las imágenes y los vídeos tomados desde el coche se hayan compartido con los demás equipos. Aunque los neumáticos utilizados no representaran las condiciones reales de carrera y el circuito estuviera extremadamente resbaladizo, como si fuera una obra en construcción, siempre hay cosas para aprender".

"Sobre todo teniendo en cuenta las unidades de potencia de este año, podemos obtener ciertos puntos de referencia en lugar de empezar el fin de semana con cero datos".

Eso sí, Andrea Stella ya tiene claro quien será el favorito para el GP de España en Madring, ya que dicho test "puede haberle dado a Ferrari una pequeña ventaja", aseguró.

Por si había alguna duda, el italiano, que anteriormente trabajó para Ferrari, admitió que Ferrari había sido más inteligente que los demás y que no había nada malo o ilegal en hacer un test en una pista totalmente nueva antes de su debut oficial en la Fórmula 1.

"Aun así, no hay ninguna infracción de las normas. Tras unas cuantas vueltas en Madrid, nos olvidaremos por completo de este tema y nos centraremos en nuestro propio fin de semana de carrera", concluyó Andrea Stella.

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