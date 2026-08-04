Casey Stoner anima a Pedro Acosta a tener más paciencia en MotoGP

Stoner cree que Pedro Acosta debe mostrar más paciencia en las batallas rueda a rueda para desarrollar todo su potencial, ahora que el español se prepara para su sonado fichaje por Ducati en 2027.

Acosta recibió críticas desde algunos sectores por su agresividad excesiva y sus frecuentes caídas tras debutar en MotoGP en 2024, a pesar de que causó una gran impresión desde el primer momento con su velocidad y su talento.

En los últimos 18 meses, la estrella de KTM ha adoptado un enfoque más mesurado y ha reducido drásticamente su índice de caídas, dando prioridad a unos resultados constantes entre los cinco primeros frente a adelantamientos arriesgados.

Sin embargo, la leyenda de MotoGP Casey Stoner cree que aún hay margen de mejora, y argumenta que Acosta no se echa atrás a la hora de luchar con ciertos pilotos de la parrilla.

El comentario parece hacer referencia a las recientes batallas en pista del piloto de 22 años con Marc Márquez y su compañero en KTM, Enea Bastianini.

"En el caso de Pedro, hemos visto su talento, sin duda", declaró el australiano a MotoGP.com. "Me gustaría que mostrara un poco más de paciencia, porque tengo la sensación de que hay ciertos pilotos a los que no quiere tener delante, por lo que hará lo que sea para adelantarlos".

"Si quieres ganar campeonatos del mundo, eso no funciona. Tienes que ser consciente de que algunos días no vas a ganar, y tienes que aceptarlo y asumir algunos de esos resultados".

"Si Pedro pudiera ser a veces un poco más paciente, entonces podríamos ver cómo su talento se manifiesta mucho más".

Casey Stoner Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Acosta se consolidó como la referencia de KTM tras dar el salto al equipo oficial el año pasado, superando con holgura al resto de pilotos de la plantilla de la marca austriaca. En lo que va de 2026, ha sumado casi el doble de puntos que el siguiente mejor piloto con una RC16, Bastianini.

Sin embargo, dado que KTM sigue por detrás de Aprilia y Ducati en cuanto a rendimiento y además tiene problemas de fiabilidad, Acosta aún no ha conseguido ninguna victoria en un gran premio a medida que se acerca el final de su tercera temporada en la categoría reina.

Stoner cree que una moto más competitiva permitiría evaluar mejor el nivel real de Acosta.

"Cuando llegue el momento, será una gran amenaza, sobre todo con una moto que ya ha demostrado su valía [la Ducati]", afirmó Stoner.

"Con la KTM, es difícil saber cuál es su nivel. En cuanto veamos a Pedro con la Ducati, sabremos mucho más".

Acosta se unirá al nueve veces campeón del mundo Marc Márquez en Ducati el año que viene, formando una de las alineaciones más emocionantes de la historia reciente de MotoGP.

Márquez ha demostrado una y otra vez que es capaz de recuperarse de la adversidad y derrotar a sus rivales incluso cuando no está al cien por cien.

Stoner elogió al piloto que le sustituyó en Honda en 2012, afirmando: "No se puede poner ninguna pega a esa alineación. Marc es increíblemente fiable. Sabes lo que es capaz de dar de sí. Tiene un talento increíble".

"Da igual qué lesión tenga, siempre sigue luchando y encuentra la manera de conseguir resultados".

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