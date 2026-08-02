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Fórmula 1 GP de Hungría

Ferrari F1 ha comenzado una campaña de fichajes enfocada en el área de chasis

Ferrari está reforzando su plantilla con nuevos fichajes: uno procede de Mercedes y otro de Aston Martin, a la espera de que que lleguen otros dos o tres en la segunda parte del año.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Detalles técnicos del Ferrari SF-26

Ferrari ha puesto en marcha una campaña de fichajes. Ya han llegado dos ingenieros, y otros tantos se incorporarán a Maranello durante la segunda parte de la temporada. Algunos son desconocidos, otros podrían ser nombres de peso. 

El Gran Premio de Hungría, que cerró la primera parte de la temporada y dio inicio al parón de verano, puso de manifiesto las carencias de un equipo que aún no está preparado para ganar con regularidad: demasiados errores, demasiadas oportunidades perdidas en una carrera en la que el SF-26 había demostrado ser muy competitivo. 

Frederic Vasseur, antes de cerrar el telón para las vacaciones, quiso agradecer al personal de la Dirección Deportiva el esfuerzo demostrado por todos en esta parte del campeonato, en la que la Scuderia ha puesto fin a un largo periodo sin victorias, logrando dos grandes triunfos en España con Lewis Hamilton y en Silverstone con Charles Leclerc

Lo que falta es la continuidad de los resultados al más alto nivel, y el hecho de que los dos coches rojos se quedaran fuera del podio en Hungría, en un circuito que es favorable al SF-26, demuestra que se necesitan refuerzos. Obviamente, las decisiones para contratar personal se tomaron a su debido tiempo, ya que están sujetas al periodo de "gardening", la mayor restricción en lo que respecta a la movilidad dentro del Gran Circo.

Por el momento, se han ocupado dos puestos de segundo plano que llegan procedentes de Mercedes y Aston Martin y que han comenzado a integrarse en la plantilla del Cavallino: Luciano Nicomede ha llegado a Maranello desde Brackley como diseñador sénior de compuestos del chasis, cargo en el que ha trabajado durante más de cuatro años, mientras que el español Carlos Sánchez Martínez deja el equipo de Silverstone tras ocho años para convertirse en especialista en ingeniería de tensiones del chasis, lo que, en pocas palabras, significa experto en cálculos estructurales del chasis.

Más sobre Ferrari:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Llegan justo a tiempo para reforzar el equipo de Fabio Montecchi, jefe de chasis, quien ya ha definido las características de la carrocería del monoplaza de 2027 siguiendo las indicaciones del director técnico, Loic Serra.  

Si, en concreto, Mercedes atraviesa una fase de desmantelamiento (Claire Simpson se ha ido a Williams y Robert Miller, jefe de fiabilidad, ha optado por Audi), la Scuderia parece orientada a reforzar su plantilla, tras haber gestionado con prudencia el límite presupuestario.  

Ferrari no ha hecho ningún anuncio sobre las nuevas incorporaciones, pero han sido los dos técnicos llegados a Maranello quienes han querido oficializar su incorporación a la Dirección Deportiva del equipo italiano.

Ahora tenemos curiosidad por descubrir quiénes serán los demás nombres, quizás más ilustres, ya que se habla de un total de hasta cinco llegadas. Por ahora es aún pronto, tendremos que esperar a que se reanuden las actividades tras las vacaciones... 

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