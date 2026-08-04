Por qué McLaren todavía no ha usado su alerón trasero giratorio en carrera

McLaren competirá con su versión del alerón trasero "Macarena", pero no hasta una fecha todavía por determinar, según ha declarado el director del equipo, Andrea Stella.

Se entiende que la razón para no precipitarse a la hora de utilizar el nuevo alerón trasero no está relacionada con los problemas, ampliamente documentados, que ha tenido Red Bull con un diseño similar. McLaren está actuando con prudencia y pragmatismo, ya que el alerón trasero giratorio aumenta la complejidad a la hora de gestionar el comportamiento del coche al entrar y salir del "modo recta".

McLaren tenía previsto probar su nuevo alerón en Austria, pero tomó la decisión de última hora de quitarlo. A continuación, esperó hasta Hungría para utilizarlo por primera vez en la FP1 en el coche de Lando Norris.

Max Verstappen sufrió accidentes en el Red Bull Ring y en Silverstone, lo que llevó a su equipo a dejar temporalmente de lado su alerón trasero giratorio ante la sospecha de que un retraso en el breve cierre provocaba inestabilidad en el coche.

"Tengo que decir que ha sido un proyecto complicado", dijo Andrea Stella a los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com.

"Lo cual no fue ninguna sorpresa, porque cuando vimos a Ferrari presentar el alerón en los test de Bahrein y probarlo en China en la primera sesión, Lewis Hamilton hizo un trompo. Y luego hicieron falta unas cuantas pruebas hasta que por fin estuvo en condiciones de competir con él".

"Sabíamos que iba a ser un proyecto complejo, así que debo decir que nuestro departamento de ingeniería ha llevado a cabo este proyecto de una forma que parece funcionar bien, ya que existen algunas limitaciones impuestas por el reglamento, no solo por razones aerodinámicas. Y también el comportamiento general desde el punto de vista aerodinámico, la recuperación de la carga (el tiempo que tarda en cerrarse) es buena".

"Debo decir que todo esto ha sido bastante coherente con lo esperado, por lo que ha sido una señal positiva para este concepto y ahora estamos deseando llevarlo a la pista en futuras pruebas", añadió.

Estos conceptos son un ejemplo clásico de ingeniería creativa que va más allá de lo convencional y son posibles por primera vez esta temporada gracias a que el reglamento es más flexible. La Fórmula 1 adoptó por primera vez el principio de reducir legalmente la resistencia aerodinámica en recta con el DRS en 2011, lo que permitía que el plano superior del alerón trasero se aplanara en zonas específicas del circuito.

La velocidad y el procedimiento de accionamiento para ello estaban definidos, al igual que las dimensiones de los propios aletines. Sin embargo, según el nuevo reglamento introducido esta temporada, en el que los alerones delanteros y traseros se abren en zonas específicas del "modo recta", se define la velocidad de transición de un estado a otro (en un plazo de 0,4s), pero no el mecanismo mediante el cual se mueve entre las posiciones que lo mantienen abierto y cerrado.

El alerón trasero giratorio de McLaren se parece más al de Red Bull que al de Ferrari, ya que utiliza un actuador central para controlar la rotación en lugar de contar con un mecanismo integrado en los extremos. Y pivota hacia delante y no hacia atrás.

Este sistema de accionamiento hace que siga proporcionando un cierto efecto de frenado aerodinámico al cerrarse. La compensación entre ambos conceptos es que Red Bull y McLaren aceptan un cierto grado de obstrucción aerodinámica provocada por el actuador y su cubierta a cambio de disponer de un mayor espacio entre los planos superior e inferior cuando el "modo recta" está activo. El de Ferrari también tiene que recorrer un trayecto más largo debido al ángulo de rotación.

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Uno de los efectos menos predecibles de la nueva normativa ha sido el gran cambio en la carga de los neumáticos durante la transición entre el encendido y el apagado del "modo recta". Esto se debe a que el flujo de aire no se vuelve a adherir a los planos del alerón de forma instantánea, sino que tarda fracciones de segundo en restablecer su trayectoria.

Los equipos sabían antes de que comenzara la temporada que esto sería un factor clave para el rendimiento, pero no pudieron medirlo con precisión mediante herramientas de simulación como el túnel de viento y la dinámica de fluidos computacional (CFD).

El verdadero alcance de los cambios en las cargas, y su efecto sobre el comportamiento del monoplaza, solo podía medirse en pista.

Esto también se aplica a las ventajas teóricas de los alerones traseros giratorios. El flujo de aire alrededor de la parte trasera de un monoplaza de F1 es muy complejo debido a la interacción entre las superficies aerodinámicas del coche y la estela turbulenta de las ruedas traseras.

Simular esto con gran precisión resulta muy difícil en el túnel de viento, debido a que el tamaño de la maqueta está limitado a una escala del 60% y el viento suele soplar en una sola dirección. Históricamente, resulta difícil evaluar el rendimiento aerodinámico de un monoplaza cuando se encuentra girando o expuesto a diferentes direcciones del viento. Las diferentes propiedades de deformación de los neumáticos, así como su menor tamaño, también tienden a sesgar los resultados.

Por ello, McLaren ha realizado numerosas FP1 con grandes rastrillos aerodinámicos instalados detrás de las ruedas traseras para validar cambios sustanciales en la carrocería, como el suelo introducido en Hungría, así como su alerón giratorio.

"Se planteó una pregunta sobre la comparación con Red Bull, pero no creo que el túnel de viento sea un factor determinante a la hora de establecer el comportamiento aerodinámico en la reconexión", afirmó Stella.

"Creo que se pueden utilizar otras herramientas para eso, pero la herramienta más importante, sobre todo cuando se trata de un proyecto tan complicado, incluso desde el punto de vista aerodinámico, sigue siendo lo que se observa en la pista. Por eso era muy importante para nosotros recopilar datos en el circuito, porque nunca nos habríamos basado únicamente en un túnel de viento para un proyecto tan delicado", añadió.