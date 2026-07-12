Tras los cambios en los motores de F1, en 2027 y 2028 se podrá utilizar una unidad más

El reglamento de 2027 de la Fórmula 1 esconde varias novedades que analizaremos en profundidad en las próximas semanas en Motorsport.com.

Ya hemos visto cómo, para limitar las modificaciones en los chasis de los equipos que pretenden destinar sus recursos a otros aspectos, el año que viene algunas carreras podrán acortarse hasta un máximo de cuatro vueltas respecto a la distancia original, reduciendo también el número de vueltas de calentamiento.

Una decisión que permitirá a los equipos evitar la ampliación del depósito en las carreras en las que el aumento de combustible necesario para incrementar el caudalímetro no habría permitido terminar la carrera con la misma cantidad de combustible.

Pero de cara a 2027 hay muchas más novedades y una de ellas es el número de motores.

Inicialmente, ya este año estaba previsto que solo se pudieran utilizar tres motores térmicos y tres turbo, mientras que la centralita, el MGU-K y la batería deberían haberse limitado a dos unidades. Sin embargo, finalmente se decidió conceder solo para este año la posibilidad de utilizar un elemento extra por cada componente, llegando, por ejemplo, a cuatro motores en total.

Presentación de la unidad de potencia Honda RA626H Foto de: Honda

No obstante, con el último borrador del reglamento se ha decidido esos elementos extras también en 2027 y 2028, años en los que se introducirán modificaciones en las unidades de potencia.

Así pues, los equipos tendrán cuatro motores térmicos, cuatro turbocompresores y cuatro sistemas de escape, mientras que podrán contar con tres baterías, tres unidades de control y tres MGU-K.

Una decisión que garantizará una mayor libertad a lo largo de la temporada, sobre todo en lo que respecta a las rotaciones de elementos. También hay que tener en cuenta que los nuevos reglamentos impondrán una mayor carga sobre los motores térmicos, aunque esta se vea limitada por el hecho de ser un proceso gradual para alcanzar la deseada fórmula de 60/40 en 2028.

Esta flexibilidad también tendrá un impacto directo en la estrategia: los equipos que prevean una evolución más agresiva de la unidad de potencia podrán programar rotaciones específicas, introduciendo actualizaciones en momentos clave del campeonato sin tener que sacrificar posiciones en la parrilla.

En un contexto en el que la fiabilidad sigue siendo un factor decisivo, como se ha visto este año, poder contar con un elemento extra para cada componente se convierte en una ventaja concreta a la hora de gestionar los riesgos.