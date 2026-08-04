"Volví al coche y me eché a llorar", revela Ocon sobre su año al margen de la F1

Esteban Ocon ha hablado abiertamente sobre la temporada de Fórmula 1 de 2019, que pasó como piloto de reserva de Mercedes tras una serie de acontecimientos desfavorables.

Allá por julio de 2018, Ocon estaba en buen momento. En su segunda temporada completa en la F1, el protegido de Mercedes lideraba por un estrecho margen el duelo frente a su compañero de equipo en Force India, Sergio Pérez, y acababa de superarle en el cara a cara en clasificación siete veces seguidas, pero eso no impidió que acabara en el banquillo.

"Fue difícil", comentó Ocon cuando se le preguntó por su evolución como piloto ese año en la última entrevista de la sección You Ask The Questions de Autosport.

"Se suponía que iba a pilotar en Renault, pero en aquel momento también había otro equipo involucrado. Y sí, diría que la presencia de ambos supuso un auténtico lío para mi año en la Fórmula 1".

El rendimiento de Ocon en aquel momento llevó a Mercedes a considerarlo como un posible sustituto de Valtteri Bottas junto a Lewis Hamilton en 2019, pero dado que tanto Renault como McLaren mostraron interés por el piloto de 21 años, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ofreció a Bottas un nuevo contrato, que se hizo oficial el 20 de julio.

Mientras tanto, Ocon acudió al McLaren Technology Centre para una prueba de asiento antes del Gran Premio de Alemania (20-22 de julio), por si acaso se le pidiera sustituir a Stoffel Vandoorne a mitad de la temporada 2018, como paso previo a un fichaje completo.

Renault apostó por Ocon e insistió en que cesara sus negociaciones con McLaren, pero finalmente se decantó por Ricciardo Foto: Mark Thompson / Getty Images

Sin embargo, Renault se impuso en la pugna por fichar al francés. Según se informa, hubo un apretón de manos, pero el contrato nunca se firmó. Cuando se supo que Daniel Ricciardo, quería dejar Red Bull, el jefe del equipo Renault, Cyril Abiteboul, no se lo pensó dos veces y fichó al australiano. Tanto la salida de Ricciardo de Red Bull como su contrato con Renault se anunciaron el 3 de agosto.

Mientras tanto, se había informado a McLaren de que Ocon no estaría disponible, por lo que la escudería con sede en Woking había entablado negociaciones avanzadas con Carlos Sainz para que se uniera al novato Lando Norris en su alineación de 2019, ya que Red Bull había elegido a Pierre Gasly para ocupar la plaza vacante junto a Max Verstappen.

Así fue como Ocon acabó pasando la temporada como piloto de reserva de Mercedes.

"Fue un año duro, ese", continuó el actual piloto de Haas F1. "No estaba contento, por supuesto, con estar donde estaba. Desarrollaba el coche por la noche y hacía el trabajo de dos pilotos de reserva, lo hacía yo solo; más tarde contaron con dos o tres pilotos para hacer el trabajo que yo hacía, así que eso da una idea del compromiso que estaba poniendo".

Ocon tuvo pocas oportunidades de realizar pruebas con Mercedes, a pesar de una sesión en Goodwood Foto de: Mark Thompson / Getty Images

"Básicamente, aquel coche, cuando yo llegaba al circuito, estaba ganando carreras, pero yo no estaba al volante. Así que fue duro, sobre todo cuando le pregunté a Shov [el director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin], creo que en Melbourne, le pregunté: '¿Cuándo se supone que voy a probar?', porque se suponía que iba a tener muchas sesiones de pruebas. Y él me dijo: 'Ah, vas a hacer pruebas en julio' o algo así, así que pasé tres o cuatro meses, de marzo a julio, esperando a hacer pruebas en el Paul Ricard".

"Recuerdo que volví al coche de alquiler y lloré, porque para mí conducir iba a ser muy importante para prepararme para el año siguiente, así que ese año, para mí, se trataba de mantenerme activo, intentar pilotar todo lo que pudiera en cualquier coche que se presentara y recabar toda la información técnica posible, porque eso es fundamental para cuando vuelvas a la competición; ese era mi objetivo, pero se me hizo largo".

Mientras Lewis Hamilton y Mercedes dominaban el campeonato del mundo, Wolff volvió a elegir a Bottas en lugar de Ocon para 2020. El francés acabó fichando por Renault, esta vez para unirse a Ricciardo, un fichaje que le reportaría su primera y, hasta la fecha, única victoria en un gran premio, en Hungría al año siguiente. Pero el ascenso de George Russell supuso que nunca volviera a tener la oportunidad de pilotar un Mercedes.